В России создадут видеоигру по мотивам бурятского эпоса «Гэсэр»

Главная цель разработчиков – сохранение культурного наследия
7 декабря в полпредстве Бурятии в Москве киберспортивное подразделение проекта «Зов Земли» рассказало о создании компьютерной игры (6+), основанной на героическом бурятском эпосе «Гэсэр». Скоро геймеры смогут поиграть и самостоятельно изучить историю бурятского героя, совершая подвиги и проходить квесты.
- Дети проводят сейчас больше всего времени за мониторами. И к сожалению, больше всех героев, которых они знают – это из вселенной MARVEL. Мы поставили перед собой цель перенести мудрость предков и культурные коды эпических героев древности в цифровое виртуальное пространство. Таким образом появилась идея создать серию высококлассных современных компьютерных игр, на основе эпических народных сказаний. Практически сразу мы поняли, что первой игрой станет игра по эпосу «Гэсэр». Мы назвали нашу игру «Зов Земли – Возрождение Гэсэра», - рассказал уроженец Бурятии и руководитель проекта ZovZemliCyber Константин Балаганский.
Балаганский также поделился, как зарождался проект киберспортивного подразделения и на что он будет прежде всего направлен.
- Нас долго не покидала одна мысль. Как сделать сохранение культурного наследия эффективным в наше время цифровых технологий? А самое главное, как сделать так, чтобы молодое поколение само захотело изучать родную историю, культуру и традиции? По нашему мнению, наши игры позволят существенно повысить уровень и качество образования в российских регионах.
Так родилась идея сделать цифровое, технологическое подразделение проекта, которое мы назвали – ZovZemliCyber, - поделился автор идеи.
Полпредству Бурятии понравилась идея создать игру про эпического бурятского героя Гэсэра.
- Я сразу поделилась с коллегами об этой идеей. Думаю, что в эпоху цифровизации этот проект ждёт большой успех. Мы готовы поддержать всесильно ваш проект. Меня подкупает ваша идея – это развитие базовых моральных ценностей у детей подрастающего поколения. И я лично призываю к пропаганде не забывать свои корни, - рассказала директор программы благотворительного фонда «Кремлёвские звезды» Баина Бамбаева.
Проект «Зов земли» является общественной инициативой и начал свою работу в октябре 2016 года. Цель проекта – сохранение культурного и этнического наследия кочевой культуры народов России.
Сам Константин Балаганский родился в села Тэгда Хоринского района Бурятии. На данный момент он занимает должность депутата муниципального образования «Купчино» шестого созыва и заместителя главы МО «Купчино» Фрунзенского района Санкт-Петербурга.
В России создадут видеоигру по мотивам бурятского эпоса «Гэсэр»
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