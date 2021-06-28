В Бурятии часть федеральных торговых сетей согласилась закрыться

На уступки пошли, к примеру, «Эльдорадо» и «М-Видео», но DNS закрываться не стал
Власти Бурятии достигли договорённости с рядом федеральных торговых сетей о приостановлении работы во время локдауна, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии
Ранее руководителям федеральных системообразующих торговых сетей было направлено обращение о необходимости приостановить работу на период тотальной самоизоляции.
Поддержку в этом вопросе оказали «Эльдорадо», «М-Видео», «Сеть Связной», все магазины одежды и обуви «Глория Джинс», «Адидас», «Вайлдберриз», «Кари», «Твоё», «Остин», «Спортмастер», H&M, «МВМ», «Обувь России», «Юничел».
Продолжит работу торговая сеть «Детский мир», в ассортименте которой имеется продукция из перечня товаров первой необходимости, детское питание.
- Я бы хотел выразить искреннюю благодарность тем, кто соблюдает все меры ограничений, тому бизнесу, который закрыл свои двери, кто ушёл на две недели в режим самоизоляции. Вам, уважаемые коллеги, искреннее спасибо. Это, пожалуй, главный показатель уважения и заботы о своём покупателе, ваша ответственная позиция – это самое дорогое, - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов во время посещения ковидного стационара накануне.
На сегодняшний день о намерении продолжить работу в период ограничений заявили две торговые сети – DNS и «Ситилинк».
- В рамках федерального законодательства нормативно-правовая база региона не может стать основанием для ограничения работы федеральных сетей. На объектах этих торговых сетей работают мобильные группы, которые следят за обеспечением противоэпидемических мер, - пояснили в правительстве Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Dailу», с 27 июня по 11 июля в Бурятии введён режим нерабочих дней. На две недели запрещена деятельность всех предприятий, кроме жизнеобеспечивающих служб, продуктовых магазинов, аптек, ЖКХ и пр. Большинство предприятий обязаны закрыться.
В прошлый республиканский локдаун, который был осенью, во вторую волну коронавируса, бурю возмущения как раз вызвал тот факт, что федеральные сети продолжали работу. Тогда владельцы местных закрытых торговых бутиков и представители общепита устраивали собрания у торговых центров. «Это вопиющая несправедливость по отношению к местным предпринимателям. Вот ТЦ «Столичный» закрыт. Вот ТЦ «Форум», куда народ заходит», - возмущались тогда владельцы бутиков.
Состоялись в те дни одиночные пикеты в центре Улан-Удэ, в том числе на крыльце Народного Хурала.
В этот раз, перед вводом нового локдауна, глава Бурятии обещал, что будет предпринята работа по закрытию и федеральных сетей. «Иначе будет несправедливо», - отмечал Алексей Цыденов.
В Бурятии часть федеральных торговых сетей согласилась закрыться
Бизнес, Фото:
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