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Бурятский бизнес-омбудсмен и «закрытые» предприниматели вышли на диалог

Бурятский бизнес-омбудсмен и «закрытые» предприниматели вышли на диалог
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Уполномоченный по правам предпринимателей пообщался с бизнесменами, которые требуют пересмотра указа главы Бурятии и вышли на пикеты в пятницу

Как сообщал «Байкал-Daily», 18 ноября на крыльце ТЦ «Столичный» собрались несогласные с указом главы Бурятии о двухнедельном прекращении работы предприниматели Улан-Удэ. Бизнесмены просят вновь разрешить возобновить свою деятельность, поскольку магазины федерального масштаба продолжают работать в штатном режиме. Люди собирали подписи под письмами, адресованные главе Алексею Цыденову, УФАС и управление Роспотребнадзора. Кроме этого, бизнесмены рассказывали о своём намерении устроить одиночные пикеты на площади Советов. Однако на следующий день в центре города этого замечено не было. Зато накануне предприниматели собрались вновь, теперь около ТЦ «Форум». На этот раз людей было заметно больше. К несогласным присоединились представители общепита.

- Сегодня договорились о создании инициативной группы, я со своей стороны привлеку необходимые органы власти и мы обсудим каждый пункт обращения. Диалог с предпринимателями, которые сейчас закрыты, необходим, - сообщил «Байкал-Daily» уполномоченный по правам предпринимателей в Бурятии Чингис Матхеев.

На третий день одиночный пикет всё же состоялся. Виктория владеет помещениями в КТК «Galaxy». С плакатом она встала у дверей Народного Хурала.

Виктория требует пересмотра решения властей и опасается, что ограничительные меры могут продлить.

- Я вышла ни за кого не отвечая, я отвечаю за себя и хочу права предъявить, свои требования или просьбы донести о пересмотре. В принципе мы понимаем, что две недели никого из нас в могилу не загонят, но лишь бы это дальше не продолжалось, - поделилась женщина с «Байкал-Daily».


Также Виктория считает, что подобным указом нарушается антимонопольный закон, поскольку идёт «перекос» в сторону крупных предприятий, а местный бизнес страдает. По мнению женщины, такие меры не повлияют на перелом ситуации с коронавирусной заболеваемостью.

- Я, как представитель мелкого бизнеса, вижу, что продажи в последнее время упали, народа в торговых бутиках совершенно нет, покупательская способность и потоки сильно сократились. Как вот эта ситуация может повлиять на преломление обстановки с коронавирусом, не понятно, - добавляет предпринимательница.

Виктория предлагает сократить рабочий день и численность находившихся в бутиках людей, но не закрывать мелкий бизнес. Поскольку «люди с весенней пандемии еле отошли».

- С предпринимателями же связан другой класс населения, это продавцы, обслуживающий персонал, которые живут реально от зарплаты до зарплаты. Если точки полностью закрыты, то у них даже нет возможности выйти на работу. Как быть, остаться без средств к существованию? - резюмировала Виктория.



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