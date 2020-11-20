Бурятский бизнес-омбудсмен и «закрытые» предприниматели вышли на диалог

- Я вышла ни за кого не отвечая, я отвечаю за себя и хочу права предъявить, свои требования или просьбы донести о пересмотре. В принципе мы понимаем, что две недели никого из нас в могилу не загонят, но лишь бы это дальше не продолжалось, - поделилась женщина с «Байкал-Daily».







- С предпринимателями же связан другой класс населения, это продавцы, обслуживающий персонал, которые живут реально от зарплаты до зарплаты. Если точки полностью закрыты, то у них даже нет возможности выйти на работу. Как быть, остаться без средств к существованию? - резюмировала Виктория.











