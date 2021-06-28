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Глава Бурятии посетил красные зоны: «Очень тяжёлая картина»

Глава Бурятии посетил красные зоны: «Очень тяжёлая картина»
Власть,  Фото:пресс-служба правительства РБ
По словам Алексея Цыденова, особенно страшно видеть тяжело болеющих детей

В воскресенье, 27 июня, глава Бурятии Алексей Цыденов посетил ковидные стационары Улан-Удэ. Он отправился в красные зоны, чтобы поддержать медиков, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

Алексей Цыденов осмотрел отделения и пообщался с персоналом стационаров на базе детской республиканской клинической больницы и городской больницы № 4.

- Это моё не первое посещение красной зоны. Но в этот раз я впервые видел больных детей, это и совсем маленькие дети, и школьники, причём тяжёлые. И это самое неприятное, когда дети болеют, в принципе, когда люди болеют, плохо. Особенно страшно видеть тяжело болеющих детей, - поделился глава.


 

 

Он попросил всех жителей соблюдать условия ограничений двухнедельного локдауна, который начал действовать 27 июня.

- Ограничительные меры для спасения, для помощи, а не для того, чтобы кого-то напрячь. Мы и так уже напряглись больше, чем надо. То есть, это для того, чтобы побороть, переломить ситуацию и всё-таки снизить заражение ковидом у нас в республике. Пообщался со всеми пациентами, до которых удалось дойти, кто в сознании, кто может общаться. Все отмечают только с хорошей стороны наших медицинских работников. И внимание, и лечение, и условия, которые они пытаются создать. Были мы и в реанимационных отделениях, где люди и без сознания, и говорить не могут, на ИВЛ лежат, что тоже тяжёлое зрелище, очень тяжёлая картина. Хочется, чтобы все выздоровели, вернулись домой. И дай Бог сил нашим медикам. А нашим людям осознанности и осторожности, - рассказал Алексей Цыденов.



Только в Улан-Удэ уже перепрофилировано 13 медицинских учреждений в моностационары для лечения пациентов с COVID-19.

В них получает лечение 3081 пациент, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 2721 больной. В отделениях реанимации находится 195 пациентов. В городской больнице №4 главе Бурятии рассказали, что сегодня там получают лечение 295 пациентов.

- Алексей Самбуевич осмотрел наши отделения, поговорил с больными, спросил, как проходит лечение. Самое главное, он поддержал медиков. Это важно для нас сейчас. Само его решение о введении тотальной самоизоляции, думаю, трудно давалось. Трудно выбирать в таких случаях. Но он выбрал жизни. Он видел тяжёлых больных сегодня. И мы их видим каждый день. И, поверьте, даже одна спасенная жизнь стоит двух недель нашего терпения. Никто не хочет умирать. Особенно рано, и это очень страшно, когда такое происходит, - рассказал главный врач городской больницы № 4 Михаил Итыгилов.

На оказание медицинской помощи больным с COVID-19 мобилизованы более 2,5 тысяч медицинских работников.

- Медицинским работникам и врачам хочу сказать только одно – огромное им спасибо. Сегодня ещё раз походил немного в этом костюме, а они по 12 часов ходят в нём. Это сложно – ты не можешь ни пить, ни есть, ни в туалет сходить. И они в этом всю смену, с больными постоянно. Спасибо, что вы рядом с нами в это трудное время, - обратился к медицинским работникам глава Бурятии.







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