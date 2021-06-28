Глава Бурятии посетил красные зоны: «Очень тяжёлая картина»

























Он попросил всех жителей соблюдать условия ограничений двухнедельного локдауна, который начал действовать 27 июня.- Ограничительные меры для спасения, для помощи, а не для того, чтобы кого-то напрячь. Мы и так уже напряглись больше, чем надо. То есть, это для того, чтобы побороть, переломить ситуацию и всё-таки снизить заражение ковидом у нас в республике. Пообщался со всеми пациентами, до которых удалось дойти, кто в сознании, кто может общаться. Все отмечают только с хорошей стороны наших медицинских работников. И внимание, и лечение, и условия, которые они пытаются создать. Были мы и в реанимационных отделениях, где люди и без сознания, и говорить не могут, на ИВЛ лежат, что тоже тяжёлое зрелище, очень тяжёлая картина. Хочется, чтобы все выздоровели, вернулись домой. И дай Бог сил нашим медикам. А нашим людям осознанности и осторожности, - рассказал Алексей Цыденов.Только в Улан-Удэ уже перепрофилировано 13 медицинских учреждений в моностационары для лечения пациентов с COVID-19.В них получает лечение 3081 пациент, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 2721 больной. В отделениях реанимации находится 195 пациентов. В городской больнице №4 главе Бурятии рассказали, что сегодня там получают лечение 295 пациентов.- Алексей Самбуевич осмотрел наши отделения, поговорил с больными, спросил, как проходит лечение. Самое главное, он поддержал медиков. Это важно для нас сейчас. Само его решение о введении тотальной самоизоляции, думаю, трудно давалось. Трудно выбирать в таких случаях. Но он выбрал жизни. Он видел тяжёлых больных сегодня. И мы их видим каждый день. И, поверьте, даже одна спасенная жизнь стоит двух недель нашего терпения. Никто не хочет умирать. Особенно рано, и это очень страшно, когда такое происходит, - рассказал главный врач городской больницы № 4 Михаил Итыгилов.На оказание медицинской помощи больным с COVID-19 мобилизованы более 2,5 тысяч медицинских работников.- Медицинским работникам и врачам хочу сказать только одно – огромное им спасибо. Сегодня ещё раз походил немного в этом костюме, а они по 12 часов ходят в нём. Это сложно – ты не можешь ни пить, ни есть, ни в туалет сходить. И они в этом всю смену, с больными постоянно. Спасибо, что вы рядом с нами в это трудное время, - обратился к медицинским работникам глава Бурятии.