Смартфон и 2 месяца связи в подарок всего за 3990 рублей - эксклюзивно для новых абонентов Билайн

Билайн предлагает проверить возможности своей сети 4G на оптимальных условиях: смартфон Alcatel 1 (5033D 2020) и 2 месяца связи на тарифе «Близкие люди 1» всего за 3990 рублей*



Данное предложение рассчитано на новых абонентов Билайн и будет особенно интересно тем пользователям, которые рассматривают покупку первого смартфона себе или в подарок, только переходят с кнопочных телефонов на смартфоны или хотят приобрести недорогое дополнительное устройство с поддержкой 4G.



Смартфон Alcatel 1 (5033D 2020) хорошо подойдёт в качестве первого смартфона: он обладает экраном 5 дюймов, оперативной памятью 1 ГБ и встроенной памятью 16 ГБ, камерой 5 Мп и аккумулятором 2000 мА•ч. Устройство работает на операционной системе Android.



«Близкие люди 1», пожалуй, также является оптимальным тарифным планом для тех, кто только начинает пользоваться смартфоном. В линейке «Близкие люди» это самый доступный тариф с достаточным количеством минут и гигабайт в пакете, безлимитными мессенджерами и звонками внутри сети Билайн. Также на тарифе есть возможность подключения 1 любимого номера любого оператора связи, на который можно звонить без дополнительных трат, что вместе с быстрым интернетом в пакете позволит в полной мере оценить связь Билайн. Приятным бонусом станут 3 месяца бесплатной подписки на YouTube Premium.



Для того, чтобы принять участие в акции необходимо приобрести смартфон Alcatel 1 (5033D) в офисе Билайн, подключить тариф «Близкие люди 1» c предоплатной системой расчётов и активировать SIM-карту – новому абоненту станет доступна бесплатная связь в первые 2 месяца (62 дня) в рамках пакета услуг, предоставляемых по тарифу «Близкие люди 1». По истечении бесплатного периода абонентская плата будет взыматься в рамках общих условий тарифного плана. Подробнее: https://beeline.ru/customers/products/mobile/tariffs/details/blizkie-lydi/.



*Акция проводится с 20.01 по 31.03.2021 г. для физических лиц на территории Алтайского края, Иркутской области, Новосибирской области, Республики Бурятия, Кемеровской области и Забайкальского края в собственных офисах продаж и обслуживания Билайн. Количество товаров ограничено. Организатор акции — ПАО «ВымпелКом», РФ, 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14, ОГРН 1027700166636. Организатор вправе изменять порядок, условия и сроки проведения акции, а также стоимость оборудования, участвующего в акции, в одностороннем порядке, при этом информация об изменениях публикуется на сайте beeline.ru.



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