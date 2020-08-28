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За огненное шоу на Байкале выписали штраф

За огненное шоу на Байкале выписали штраф
Бизнес, 
В месте, где нельзя шуметь, гремела вечеринка с пиротехникой

Как сообщал «Байкал-Daily», 1 августа на байкальском острове Ольхон, вблизи мыса Бурхан отдыхающие устроили шумную вечеринку с файер-шоу и фейерверком. Компания приплыла на закате на катамаране; на просьбы других туристов прекратить беспорядок в сакральной зоне люди не реагировали.

«У нас, говорят, получасовая программа и всё тут, терпите, не от нас, мол, зависит. На берегу были люди с команды организатора, контакт организаторов дать отказались. «Да мы знаем, что место особое здесь, но что ж поделать...», - рассказал очевидец, запечатлевший нарушителей на видео.

Сегодня Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура известила об окончании проверки по поводу этой вечеринки. Вместе с сотрудниками Прибайкальского национального парка была восстановлена хронология событий.

- Для отдыха граждане использовали круизный катамаран «Галсан», которому официально разрешено движение в границах национального парка. Правилами передвижения на судне предусматривался запрет на пиротехнические мероприятия. Однако, несмотря на утверждённый порядок, запланированный фейерверк, сопровождаемый громкой музыкой всё же был устроен и не пресечен капитаном катамарана, - сообщили в Байкальской природоохранной прокуратуре.

Вечеринка с громкой музыкой и пиротехникой «гремела» на особо ценной территории, вблизи мест гнездования краснокнижных птиц, где запрещено создавать излишний шум.

- Такое пренебрежение действующими правилами образовало состав экологического правонарушения, предусмотренного статьей 8.39 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Администрация Прибайкальского национального парка привлекла виновное лицо к административной ответственности в виде штрафа в 3 тысячи рублей. Кроме того, прокуратура готовит в адрес ООО «Галсан» представление о нарушении режима охраняемой территории, - уточнили в Байкальской природоохранной прокуратуре.

К слову, ранее на Ольхоне состоялась также ещё и пенная вечеринка, точная её дата неизвестна. В глубине острова пену для танцующих разбрызгивали из специальной пушки. Вот так произошедшее прокомментировал директор сибирского института физиологии и биохимии растений Виктор Воронин, его цитируют «Вести-Иркутск»:

— Просто уничтожается место обитания. Неизвестно, что это льётся, и сколько там потом растения расти не будут. Сколько можно говорить? Остров небольшой, ареалы растений — небольшие. Мы вот восстанавливали там популяцию астрагала ольхонского. Привозили в институт, в пробирках выращивали и возвращали вновь в природу. Их опять вытаптывали. Небольшой пятачок, растёт только там. Исчезнет — больше его не будет нигде в мире.


Байкал штраф природоохранная деятельность
 
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