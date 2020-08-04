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На Ольхоне отдыхающие устроили огненное шоу и пенную вечеринку

На Ольхоне отдыхающие устроили огненное шоу и пенную вечеринку
Происшествия, 
Прокуратура ищет организаторов незаконного шоу в сакральном месте Байкала

1 августа на байкальском острове Ольхон на мысе Бурхан утроили «плясотеку». Отдыхающий мужчина запечатлел на видео, как развлекаются люди на катамаране «Галсан».

На полутораминутном видео запечатлены огни от пиротехники и громко играющая музыка, сам катамаран моргает разноцветными огнями.

- Ребята, вы что-то попутали. Ну, вот реально. Вот это вообще нормально так себя вести: приехать, нагадить как следует… Это что, ребята, - возмущается на видео очевидец.

По его словам, людей просили отогнать судно или выключить громкую музыку, но на их просьбы не отреагировали.

- У нас, говорят, получасовая программа и всё тут, терпите, не от нас, мол, зависит. На берегу были люди с команды организатора, контакт организаторов дать отказались. «Да мы знаем, что место особое здесь, но что ж поделать...», - пересказал события того дня молодой человек.

На публикацию уже отреагировала природоохранная прокуратура.

- Прокуратурой приняты меры к установлению нарушителей. Информация для проведения проверки направлена в учреждение, ответственное за сохранение природных комплексов Прибайкальского национального парка — ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской природоохранной прокуратуры.

В прокуратуре разъяснили, что на особо охраняемой территории необходимо соблюдать установленный порядок, направленный на сохранение ценной экосистемы. К примеру, запрещено произвольно разжигать костры и создавать излишний шум.

- С учётом того, что отдыхающие пренебрегли правилами, допустили нарушение режима национального парка вблизи мест гнездования краснокнижных птиц в их действиях усматриваются признаки административного правонарушения, которое карается штрафом для юридических лиц в размере до 500 тысяч рублей, - заключили в прокуратуре.

Похожее видео с Ольхона сегодня опубликовали в паблике «Весь Улан-Удэ» в Instagram. Здесь отдыхающие провели пенную вечеринку. Когда устроили «пати», не сообщается. У подписчиков видео вызвало бурю негодования.



Многие осудили отдыхающих: «Им что места мало? Надо приехать на Ольхон, нагадить и уехать?», «На Байкале вот этой хернёй заниматься не надо!», «Хоть я и не местная, но знаю, что Ольхон — это священное место, разве этично там так развлекаться? На мой взгляд, это место успокоения, молитв», «На сколько мне известно, Ольхон - священное место. И устраивать такого рода мероприятия, мягко говоря, не рекомендуется. Интересно, кто организатор?».

Другие же отметили неэкологичность мероприятия: «Какой ужас! Загрязняют пеной!», «Из-за этой пены и моющих средств с фосфатом, в Байкале растёт спирогира-водоросль, которая уничтожает губку - уникального байкальского эндемика, который за сутки способен отфильтровать до стерильного состояния почти 20 литров воды. Байкал погибает, и вы думаете о веселье».

В меньшинстве оказались последние, которые порадовались за отдыхающих: «Классно», «Все хейтят, а я рад за ребят, классно получилось, отдохнули», «Ай пусть отдыхают, сами не можете дайте хоть другим».

За час ролик просмотрели около тысячи человек.
Ольхон Байкал
 
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