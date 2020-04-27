У известной строительной фирмы арестовали в том числе спортзал и базу отдыха на Байкале
Судебные приставы передали на реализацию арестованное имущество ОАО «Мостостроительный отряд № 34», сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.
Всего на исполнении судебных приставов находится 142 исполнительных производства в отношении этого акционерного общества. Предприятие имеет крупные долги перед налоговой службой и юридическими лицами на общую сумму свыше 92 млн. 828 тыс. рублей.
Судебные приставы наложили арест на 40 объектов недвижимого имущества и 44 единицы транспортных средств.
В рамках сводного исполнительного производства проведена процедура оценки по двум крупным объектам недвижимости. Это нежилое здание спортзала по ул. Жердева, 56 а с земельным участком, а также база отдыха «Мостовик», расположенная в Кабанском районе в байкальской местности Култушная, включающая шесть нежилых объектов и право аренды земельного участка.
На сегодняшний день арестованное недвижимое имущество по акту передачи передано в специализированную организацию. В ближайшее время будет объявлено о начале проведения торгов в электронной форме по продаже объектов. Всю информацию о торгах можно узнать на сайте torgi.gov.ru.
«Байкал-Daily» ранее уже сообщал об истории крупных долгов строительной организации.
В конце 2019 года появилась информация о том, что спортзал «Мостостроительного отряда №34» планируют выкупить власти, после чего его получит спортивная школа №3. Не исключено, что помещение будет отдано под художественную гимнастику. Построить современный центр в Бурятии ранее просила лично президент всероссийской федерации художественный гимнастики и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова.
В Бурятии с молотка уйдёт имущество «Мостостроительного отряда № 34»
Бизнес, Фото:
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