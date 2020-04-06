Авиасообщение временно прекращено из-за коронавируса
Авиакомпания «Сибирская Лёгкая Авиация» (СиЛА) временно приостановила полёты по маршруту Хужир – Улан-Удэ – Хужир, Иркутск – Хужир – Иркутск до 10 апреля. Причина – пандемия коронавируса.
- Возобновление рейсов по данному маршруту зависит от развития ситуации с пандемией,- сообщили в авиакомпании «СиЛА».
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее власти Ольхонского района с 31 марта по 10 апреля закрыли въезд на остров Ольхон для всех, кто там не прописан, чтобы не допустить занесения коронавирусной инфекции.
Первый авиарейс по маршруту «Улан-Удэ – Ольхон» вылетел из аэропорта столицы Бурятии в сентябре 2019 года. Этим рейсом попасть на крупнейший байкальский остров можно всего за 40 минут.
В России на утро 6 апреля зафиксировано 5,4 тысячи случаев заболевания коронавирусом, 364 пациента выздоровели, 45 человек умерли. В Иркутской области девять пациентов, в Бурятии их число выросло до 39.
Полёты на Ольхон из Улан-Удэ приостановили
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