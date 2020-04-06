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Коронавирус в Бурятии выявили ещё у четырёх человек

Коронавирус в Бурятии выявили ещё у четырёх человек
Происшествия, 
Об этом сообщила министр здравоохранения Евгения Лудупова

Накануне вечером министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова сообщила, что в республике увеличилось число лабораторно подтверждённых в ФБУН «Вектор»(Новосибирск) случаев заражения COVID-2019. Больных стало больше на четыре человека. Таким образом, общее число больных коронавирусом составило 39 человек.

- Это всё из прежних очагов, которые сложились по Бурятии. Работа продолжается. В республиканской клинической инфекционной больнице находятся 82 человека, в течение дня тоже идёт поступление. 5 апреля поступило пять человек, которые были сегодня с ОРВИ, они переведены в инфекционную больницу, - сообщила министр.

Среди заболевших шестеро детей. Их состояние оценивается как лёгкой степени тяжести, удовлетворительное, без отрицательной динамики.

В реанимации находятся пять взрослых пациентов, одна из них продолжает оставаться на аппарате искусственной вентиляции лёгких.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии четыре очага распространения коронавирусной инфекции.

Накануне глава Бурятии Алексей Цыденов продлил режим самоизоляции до 30 апреля, но расширил список предприятий, которым можно работать.

коронавирус
 
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