Об этом сообщила министр здравоохранения Евгения Лудупова
Накануне вечером министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова сообщила, что в республике увеличилось число лабораторно подтверждённых в ФБУН «Вектор»(Новосибирск) случаев заражения COVID-2019. Больных стало больше на четыре человека. Таким образом, общее число больных коронавирусом составило 39 человек.
- Это всё из прежних очагов, которые сложились по Бурятии. Работа продолжается. В республиканской клинической инфекционной больнице находятся 82 человека, в течение дня тоже идёт поступление. 5 апреля поступило пять человек, которые были сегодня с ОРВИ, они переведены в инфекционную больницу, - сообщила министр.
Среди заболевших шестеро детей. Их состояние оценивается как лёгкой степени тяжести, удовлетворительное, без отрицательной динамики.
В реанимации находятся пять взрослых пациентов, одна из них продолжает оставаться на аппарате искусственной вентиляции лёгких.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии четыре очага распространения коронавирусной инфекции.
Накануне глава Бурятии Алексей Цыденов продлил режим самоизоляции до 30 апреля, но расширил список предприятий, которым можно работать.
Коронавирус в Бурятии выявили ещё у четырёх человек
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Происшествия, 06.04.2020
ДТП произошло на Спиртзаводском тракте
В России 658 новых случаев заражения коронавирусом
Столкнулись «Нива» и ВАЗ
«Шкода» врезалась в «Форд»
В Бурятии четыре очага COVID-19
«У нас челюсть упала», - поделился главврач больницы в Коммунарке
Его поймали на месте
Пьяный водитель после ДТП едва не уснул на месте
Девушка перевела деньги друзьям
Оба мужчины ранее судимы
В реанимации находятся пять пациентов с COVID-19
Бурятия по числу заболевших на сто тысяч населения обогнала Санкт-Петербург
Женщина получила условный срок
Происшествия, 04.04.2020
Ущерб составил 10 тысяч рублей
Происшествия, 04.04.2020
Три пожара ликвидированы