Из Улан-Удэ стартовали полёты на Ольхон

- В былые годы из Иркутска до Ольхона самолёты летали ежедневно. С того времени туристический поток увеличился, но путешественники тратят на дорогу очень много времени. Это неразумно. Лучше потратить час на дорогу и посвятить больше времени общению с природой, - считает генеральный директор авиакомпании «СиЛА» Андрей Богданов.







- Самолётам, которые эксплуатирует авиакомпания, как раз не нужны аэродромы, им достаточно посадочной площадки, - уточнил генеральный директор аэропорта «Байкал» Евгений Сивцов.







- Допустим, мы прилетели, разместились вечером, можно посмотреть закат на мысе Бурхан. На следующий день мы можем сделать автомобильную экскурсию на северную часть острова, на мыс Хобой, после обеда можно посетить краеведческий музей, другие достопримечательности. Опять сходили на мыс Бурхан, переночевали, и на следующий день вылет около получаса, - описал примерный маршрут директор туркомпании Вячеслав Дмитриев.







Андрей Богданов уточнил, что авиакомпания сейчас прорабатывает два больших маршрута. Один из них кольцевой, Иркутск-Хужир-Усть-Баргузин-Северобайкальск-Иркутск, по два дня в каждом месте. И второй маршрут Усть-Ордынский - Хужир – Улан-Удэ – Агинское.

































27 сентября из аэропорта «Байкал» вылетел первый авиарейс по маршруту «Улан-Удэ – Ольхон». Полёты осуществляет авиакомпания «СиЛА», на маршруте она эксплуатирует два самолёта. Это чехословацкий Л-410 и российский АН-28 на 19 посадочных мест.Расстояние от Улан-Удэ до Ольхона - 746 км, дорога займёт порядка 12 часов. Альтернатива, которую предлагают улан-удэнцам – добраться до острова воздушным путём за 40 минут. Именно столько времени займёт сам полёт. Большую часть времени самолёт летит над землёй, и около 10 минут до посадки – над Байкалом.Перевозчики уверены в востребованности маршрута, ведь многие жители и гости Бурятии «хотели бы увидеть именно зимний Байкал».Для того, чтобы принимать самолёты, на острове подготовлена грунтовая посадочная площадка недалеко от посёлка Хужир. Это огороженный ровный участок земли, на котором стоит небольшой одноэтажный дом.После посадки пассажиры выходят за пределы площадки, где их будет ждать микроавтобус. Он довезёт туристов до ближайшего населённого пункта.Авиарейсы по маршруту будут выполняться 3 раза в неделю – по вторникам, четвергам и субботам.Время вылета – 14.30 из Улан-Удэ, а после небольшой стоянки на острове, в 16.30 самолёт уже вылетает обратно.Авиакомпания «СиЛА» начала работу в Бурятии в январе 2019 года. С 7 января она выполняет полёты между Иркутском и Улан-Удэ, по данным на конец сентября, она перевезла 7000 пассажиров. «СиЛА» планирует начать полёты до Ольхона и с Иркутска. Рассматривается вариант, когда пассажиры во время полёта транзитом захватывают столицу Бурятии, и летят по маршруту «Иркутск – Улан-Удэ – Ольхон».