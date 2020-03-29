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В Улан-Удэ в дни карантина уменьшится число маршруток

В Улан-Удэ в дни карантина уменьшится число маршруток
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
На автобусных и трамвайных маршрутах оптимизируют количество транспорта

В Улан-Удэ проводится подсчёт числа перевозимых пассажиров для увеличения интервала отправления городского транспорта в дни карантина.

Временные графики будут действовать с 30 марта по 5 апреля включительно, сообщили в комитете по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству администрации Улан-Удэ.

Сегодня, 29 марта, общественный транспорт работает по графику выходного дня. Выпуск автобусов снижен с 1050 единиц до 857 (порядка 20%), трамваев – с 40 вагонов до 30 (25%).

Бурятия отправляется на карантин с 30 марта. Согласно указу президента России, установлены выходные дни с 30 марта по 3 апреля с сохранением заработной платы. Решение не касается «работников непрерывно действующих организаций, медицинских и аптечных организаций, организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости, организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения, организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы». Ранее Владимир Путин призвал проявить ответственность и дисциплину, «не надеяться на авось» и следовать рекомендациям по предотвращению нового типа инфекции.

С 29 марта по 5 апреля в Улан-Удэ уже приостановлена работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных. С 30 марта по 5 апреля в столице Бурятии закрываются все торговые центры и рестораны.

По последним данным, в Бурятии восемь больных коронавирусом, анализы ещё пяти человек сейчас отправлены в Новосибирск
общественный транспорт коронавирус
 
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