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В Бурятии появились ещё пять человек с подозрением на коронавирус

В Бурятии появились ещё пять человек с подозрением на коронавирус
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Число больных коронавирусом в Бурятии в ближайшее время может вырасти

За предыдущие сутки появились ещё пять жителей Бурятии с подозрением на наличие новой коронавирусной инфекции.

- В отношении них проводится комплекс противоэпидемических мероприятий в соответствии с установленным алгоритмом. Материал от больных направлен на тестирование в референс-центр по мониторингу за коронавирусными инфекционными болезнями ФБУН «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора, в город Новосибирск, - сообщили в минздраве Бурятии.

Пока же в Бурятии зарегистрировано восемь лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-2019. Состояние пациентов удовлетворительное, тяжёлых форм заболевания нет.

Всего в стационаре республиканской клинической инфекционной больницы на 8:00 29 марта находится 60 человек, из них восемь больных новой коронавирусной инфекцией.

Всего за весь период зарегистрировано 97 больных с респираторными симптомами, которые прибыли из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. Из них пять граждан КНР и 89 граждан России. Все заболевшие были госпитализированы и лабораторно обследованы. 37 человек выписаны в связи с выздоровлением и получением отрицательных результатов.

На 29 марта под медицинским наблюдением находится 1171 человек. Из них пять человек (трое гражлан КНР, двое – Японии) изолированы в обсерватор, развернутый на Верхней Берёзовке. За остальными гражданами ведётся медицинское наблюдение на дому. Всего за весь период под медицинское наблюдение было взято 1683 человек, прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. Выдано 138 листков нетрудоспособности.

Лабораторные исследования на новый коронавирус проводятся в лаборатории центра гигиены и эпидемиологии в Бурятии. На 29 марта проведены исследования от 1714 человек (2693 исследований), в том числе от больных с респираторными симптомами, прибывших из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран, лиц, находящихся под медицинским наблюдением, больных внебольничными пневмониями и ОРВИ. Тест-системы для лабораторного исследования имеются в достаточном количестве.

На «горячую линию» минздрава Бурятии (телефон 8-3012-37-95-32) за прошедшие сутки поступило 2514 звонка по вопросам, связанным с новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV). Дополнительно с 16 часов организовано четыре рабочих места для операторов по работе в круглосуточном режиме на многоканальном телефоне «горячей линии».

По вопросам коронавирусной инфекции обращения также принимает диспетчерская служба 112.
По вопросам профилактики коронавирусной инфекции необходимо обращаться по телефонам 41-24-44, 33-27-50 и 89021 69 35 40

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно о своём диагнозе сообщил известный в Бурятии фотограф Алексей Зубарев. Также о своём состоянии рассказал Вадим Бредний, опровергший слухи об ухудшении здоровья
коронавирус
 
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