С понедельника открыты будут только продуктовые магазины и службы доставки
С 30 марта по 5 апреля в Улан-Удэ закрываются все торговые центры и рестораны. Об этом сегодня сообщили министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова и замруководителя управления Роспотребнадзора по республике Елена Кузьмина.
По словам Евгении Лудуповой, с понедельника закрываются все рестораны, кроме службы доставки. Руководителям рекомендуется обеспечить всех курьеров индивидуальными средствами защиты. Также закрываются парикмахерские.
Торговые центры закрываются частично, так как продуктовые магазины и магазины, продающие товары первой необходимости продолжат работу. Министр здравоохранения объяснила, что директоры ТЦ должны будут организовать работу так, чтобы вход к этим магазинам был открыт.
Как сообщал «Байкал-Daily», с 27 марта введён запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе. Запрещено проводить любые мероприятия с количеством участников более 50 человек, в том числе в барах и ресторанах. Свадьбы, юбилеи, миланы и прочие подобные мероприятия с большим участием людей не должны проводиться.
Также приостанавливается допуск посетителей в: детские игровые комнаты, кружки, спортивные секции, театры, кинотеатры, ночные клубы, детские развлекательные центры.
В Бурятии зарегистрировано два подтверждённых случая заболевания коронавирусом. Также есть ещё пять человек, у которых положительный анализ дала первая проба, сейчас их анализы находятся в Новосибирске.
В Улан-Удэ закрываются торговые центры и рестораны
Бизнес, Фото:
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