 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

27 Марта

Минсоцзащиты Бурятии проверило спецжилфонд в Баргузинском и Кабанском районах
Минсоцзащиты Бурятии проверило спецжилфонд в Баргузинском и Кабанском районах

26 Марта

Популярное

В Улан-Удэ закрываются торговые центры и рестораны

В Улан-Удэ закрываются торговые центры и рестораны
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
С понедельника открыты будут только продуктовые магазины и службы доставки

С 30 марта по 5 апреля в Улан-Удэ закрываются все торговые центры и рестораны. Об этом сегодня сообщили министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова и замруководителя управления Роспотребнадзора по республике Елена Кузьмина.

По словам Евгении Лудуповой, с понедельника закрываются все рестораны, кроме службы доставки. Руководителям рекомендуется обеспечить всех курьеров индивидуальными средствами защиты. Также закрываются парикмахерские.

Торговые центры закрываются частично, так как продуктовые магазины и магазины, продающие товары первой необходимости продолжат работу. Министр здравоохранения объяснила, что директоры ТЦ должны будут организовать работу так, чтобы вход к этим магазинам был открыт.

Как сообщал «Байкал-Daily», с 27 марта введён запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе. Запрещено проводить любые мероприятия с количеством участников более 50 человек, в том числе в барах и ресторанах. Свадьбы, юбилеи, миланы и прочие подобные мероприятия с большим участием людей не должны проводиться.

Также приостанавливается допуск посетителей в: детские игровые комнаты, кружки, спортивные секции, театры, кинотеатры, ночные клубы, детские развлекательные центры.

В Бурятии зарегистрировано два подтверждённых случая заболевания коронавирусом. Также есть ещё пять человек, у которых положительный анализ дала первая проба, сейчас их анализы находятся в Новосибирске.

коронавирус торговый центр ресторан
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ закрываются торговые центры и рестораны
В Улан-Удэ закрываются торговые центры и рестораны
Бизнес, 27.03.2020
С понедельника открыты будут только продуктовые магазины и службы доставки
Дальнему Востоку найдут миллиард для борьбы с коронавирусом
Дальнему Востоку найдут миллиард для борьбы с коронавирусом
Бизнес, 27.03.2020
Помощь окажут инвесторы и компании, которые работают на территории ДФО
В супермаркетах Бурятии закупаются «как на случай ядерной войны»
В супермаркетах Бурятии закупаются «как на случай ядерной войны»
Бизнес, 27.03.2020
О том, как изменились цены, рассказал замминистра промышленности Бурятии
Тункинский район Бурятии закрыли для туристов
Тункинский район Бурятии закрыли для туристов
Бизнес, 27.03.2020
Нарушителей, которые всё же будут принимать туристов, ждёт уголовная ответственность
Уровень падения доходов турбизнеса на Байкале оценивают в 80% из-за коронавируса
Уровень падения доходов турбизнеса на Байкале оценивают в 80% из-за коронавируса
Бизнес, 25.03.2020
Предполагается, что отсутствие иностранных туристов частично компенсируют российские путешественники
В Бурятии смягчили налоги для аптек и обувных
В Бурятии смягчили налоги для аптек и обувных
Бизнес, 06.03.2020
Законопроект о снижении налоговой нагрузки внёс глава Бурятии
В Бурятии незаконно использовали словосочетания «микрофинансовая организация»
В Бурятии незаконно использовали словосочетания «микрофинансовая организация»
Бизнес, 06.03.2020
В отношении организаций возбуждены административные производства
Бурятское УФАС рассмотрит жалобу на «Ульгэр»
Бурятское УФАС рассмотрит жалобу на «Ульгэр»
Бизнес, 05.03.2020
Жалоба касается поставки сценического подиума
В Чите бизнесмена оштрафовали за сокрытие 11 миллионов
В Чите бизнесмена оштрафовали за сокрытие 11 миллионов
Бизнес, 05.03.2020
Руководителя компании оштрафовали на 250 тысяч рублей
Иркутянин отсудил у «управляшки» 79 тысяч за упавший на машину снег
Иркутянин отсудил у «управляшки» 79 тысяч за упавший на машину снег
Бизнес, 05.03.2020
Мужчина припарковал машину у дома, несмотря на предупреждающие вывески и ленты
В Бурятии запретили продавать снюсы подросткам
В Бурятии запретили продавать снюсы подросткам
Бизнес, 05.03.2020
Сегодня одобрили запрет на продажу опасных никотинсодержащих конфет и порошков
В Бурятии предприниматели пожаловались на нелегальный турбизнес
В Бурятии предприниматели пожаловались на нелегальный турбизнес
Бизнес, 05.03.2020
Бизнесмены встретились с заместителем природоохранного прокурора
В Бурятии увольняется директор «ЭкоАльянса»
В Бурятии увольняется директор «ЭкоАльянса»
Бизнес, 04.03.2020
Игорь Алексеев написал заявление об увольнении по собственному желанию

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^