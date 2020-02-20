Бурятский аналог живой кожи предложат вьетнамским байкерам

Резиденты промпарка Бурятии рассказали о своих уникальных инвестиционных проектах
20 февраля, минпромторг провёл пресс-тур по промышленному парку Бурятии. Журналистов ознакомили с работой и уникальной продукцией четырёх резидентов промпарка – Байкальского текстильного комбината, ООО «Развивайка», «SheneSkin», «Oriental Way». Отметим, что всем компаниям было предоставлено готовое помещение с инфраструктурой, также предприятиям оказывается господдержка в виде предоставления льготной арендной ставки, сниженного тарифа на электроэнергию.
Бурятская пряжа выйдет на мир
Байкальский текстильный комбинат по производству гребенной пряжи и текстильных изделий основан на базе местного производителя трикотажа «Ажур-Текс». Комбинат зашёл в промпарк в 2017 году. Сейчас проходит отладка производства и набор сотрудников. Запуск комбината планируется летом.
- На прошлой неделе мы участвовали в первой нашей выставке в Москве с первыми образцами нашей пряжи. Заинтересованность нашей продукцией была очень большая. Производственники - это чулочно-носочные фабрики, фабрики верхнего трикотажа, производство пледов - очень заинтересованы в нашей продукции. Все выражают желание работать с нами. Сейчас ведётся стадия переговоров с первыми заказчиками. Планируются поставки как по России, так и в дальнейшем планируется выход на международные арены, - рассказал директор по развитию ООО «Байкальский текстильный комбинат» Алексей Спиридонов.
Комбинат планирует производить до 1000 тонн пряжи в год. В производстве будет запущен полный цикл: от переработки, мойки и покраски шерсти до выпуска готовых текстильных изделий.
Отметим, что сейчас подобных фабрик в России практически нет.
«Востребованы в детсадах»
Производитель детских развивающих модулей и игрушек из дерева зашёл в промпарк в 2017 году. Компания поставляет продукцию в детские сады, сотрудничает с Читой и планирует выходить на Иркутскую область. Также реализует свою продукцию на сайте Wildberries.ru.
- Данная продукция востребована в дошкольных учреждениях. В Бурятии получается, что мы единственные производим. С этого года мы начали производить декор для дома, у нас есть декор для детских комнат. Поставляли продукции в торговые точки Улан-Удэ, - рассказала директор ООО «Развивайка» Рада Найданова.
«Живая кожа»
Следующим резидентом промпарка является компания «SheneSkin», выпускающая аналог «живой» кожи NovoSkin. Научная разработка создана для помощи людям с поражением кожных покровов. Продукция разработана бурятскими учёными. Международный патент на продукцию уже получен. Лаборатория компании открылась в промпарке летом 2019 года. Этим летом компания планирует получить регистрацию как изделие медицинского назначения и выходить на международный рынок.
- Мы принимали участие в международной выставке в Ханое в ноябре. Наш продукт вызвал очень большой интерес в жарких странах и особенно во Вьетнаме. У них движение в основном на мотобайках и очень много травм лица, - отметила генеральный директор ООО «SheneSkin» Валентина Дориева.
Планируемый объём выпуска заживляющей «кожи» на ранних этапах – 12 тысяч в год.
Как сообщал «Байкал-Daily», осенью 2018 года в отделении гнойной хирургии в Улан-Удэ провели первые операции по пересадке искусственной кожи.
Нефрит популярен
Компания «Oriental Way» производит уникальные изделия из нефрита, добываемого Забайкальским горнорудным предприятием. Продукция поставляется на внутренний рынок России и планируется также экспорт в Китай.
- За 2019 год наша фабрика произвела более 80 тысяч комплектующих из нефрита, из которых изготовлены изделия. В 2020 году мы планируем увеличить своё производство в два раза. Спрос на продукцию есть, - отметила Светлана Петрова, начальник отдела развития и продаж фабрики «Oriental Way».
На сегодня 32 тысячи кв.м. промышленного парка полностью заняты 18 резидентами. В Бурятии дополнительно планируется открыть аналогичные технопарки для поддержки малого и среднего предпринимательства. Так в Улан-Удэ уже имеются, по словам министра промышленности и торговли Сергея Желтикова, 10 потенциальных площадок для будущих технопарков.
- Меры, которые мы оказываем компаниям-резидентам, доступны не только для них. Здесь у них есть возможность на достаточно комфортных условиях расположить своё производство, но в целом меры поддержки, которыми пользуются они, общедоступны для всех предпринимателей, они оказываются в центре предпринимательства «Мой бизнес». Это и гарантийная поддержка, и субсидии на приобретение оборудования, инжиниринговые услуги, подготовка бизнес-планов. Резиденты промпарка, которые вы сегодня посетили – Байкальско-текстильный комбинат, Sheneskin», «Oriental Way» – это флагманы, которые показывают, что у нас есть в республике возможности у предпринимателей выходить на мировые рынки и быть интересными игроками для мировых рынков. Сейчас мы готовим заявки на министерство экономического развития, на минпромторг для создания аналогичных технопарков на территории республики как в направлении машиностроения, так и в направлении агропромышленного комплекса, - заключил Сергей Желтиков.
Бурятский аналог живой кожи предложат вьетнамским байкерам
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