В Иркутске раздавили бульдозером 80 кг груш

Груши были неизвестного происхождения



В районе Жилкино в Иркутске на оптово-розничной плодоовощной базе нашли около 80 кг груш неизвестного происхождения. На ящиках не было маркировки и этикеток, сообщили в пресс-службе Иркутской области таможни.



Владелец товара не смог представить каких-либо товаросопроводительных документов, а также документов, подтверждающих его происхождение.



В связи с этим было принято решение об изъятии груш. Они были уничтожены на городском полигоне твёрдых бытовых отходов. Груши раздавили бульдозером.



Справка:



В России введено продовольственное эмбарго в отношении стран Европы, а также США, Канады, Австралии - всего около 40 стран, из которых запрещён импорт определенных продуктов питания, овощей, фруктов и т.д.



