 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

08 Ноября

07 Ноября

Популярное

В Иркутске раздавили бульдозером 80 кг груш

Бизнес, 
Груши были неизвестного происхождения

В районе Жилкино в Иркутске на оптово-розничной плодоовощной базе нашли около 80 кг груш неизвестного происхождения. На ящиках не было маркировки и этикеток, сообщили в пресс-службе Иркутской области таможни.

Владелец товара не смог представить каких-либо товаросопроводительных документов, а также документов, подтверждающих его происхождение.

В связи с этим было принято решение об изъятии груш. Они были уничтожены на городском полигоне твёрдых бытовых отходов. Груши раздавили бульдозером.

Справка:

В России введено продовольственное эмбарго в отношении стран Европы, а также США, Канады, Австралии - всего около 40 стран, из которых запрещён импорт определенных продуктов питания, овощей, фруктов и т.д.

фрукты санкции
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии уничтожат 10 кг сливочного масла
В Бурятии уничтожат 10 кг сливочного масла
Бизнес, 08.11.2019
На масло не нашлось документов, подтверждающих безопасность
Жители Бурятии смогут пожаловаться на такси
Жители Бурятии смогут пожаловаться на такси
Бизнес, 08.11.2019
Роспотребнадзор запускает «горячую линию»
В Бурятии пекари не соблюдают правила личной гигиены
В Бурятии пекари не соблюдают правила личной гигиены
Бизнес, 07.11.2019
По установленным нарушениям приняты меры административного воздействия
В Бурятии организации захламили погрузочные площадки
В Бурятии организации захламили погрузочные площадки
Бизнес, 07.11.2019
Надзорное ведомство наложило штраф
В Иркутске демонтировали более 200 объектов незаконной рекламы
В Иркутске демонтировали более 200 объектов незаконной рекламы
Бизнес, 07.11.2019
В городе также избавляются от аэрографии
Бурятская филармония переезжает в Дом печати
Бурятская филармония переезжает в Дом печати
Бизнес, 07.11.2019
Бок о бок с журналистами сотрудникам филармонии придётся жить несколько лет
В Иркутской области назвали молочную продукцию с нарушением требований
В Иркутской области назвали молочную продукцию с нарушением требований
Бизнес, 07.11.2019
Некачественной молочной продукцией оказались товары известных торговых марок
В Бурятии чаще всего ищут вакансии инженеров и юристов
В Бурятии чаще всего ищут вакансии инженеров и юристов
Бизнес, 07.11.2019
Третий по популярности запрос – бухгалтер
В Бурятии коллекторов оштрафовали на 50 тысяч
В Бурятии коллекторов оштрафовали на 50 тысяч
Бизнес, 07.11.2019
Наказали «Национальную службу взыскания»
В Ангарске бизнесмена оштрафуют за сломанный позвоночник ребёнка
В Ангарске бизнесмена оштрафуют за сломанный позвоночник ребёнка
Бизнес, 06.11.2019
Мальчик провалился в колодец, играя в пейнтбол на полигоне бизнесмена
В Улан-Удэ решили земельный вопрос для «Леруа Мерлен»
В Улан-Удэ решили земельный вопрос для «Леруа Мерлен»
Бизнес, 06.11.2019
Бывшие жильцы дома, расположенного на месте будущего строительства, спорят в суде
Стартап бурятской компании стал лучшим в России
Стартап бурятской компании стал лучшим в России
Бизнес, 06.11.2019
Предприятие производит протезы для взрослых и детей
В Улан-Удэ оштрафовали лесозаготовителя
В Улан-Удэ оштрафовали лесозаготовителя
Бизнес, 06.11.2019
Нарушения выявила прокуратура
В улан-удэнской колонии начнут производить чистящие средства
В улан-удэнской колонии начнут производить чистящие средства
Бизнес, 06.11.2019
Осуждённые смогут работать на новой работе

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О главе, выборах, Ариг Усе и протестах…
26.09.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Загрузка...
^