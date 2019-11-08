Груши были неизвестного происхождения
В районе Жилкино в Иркутске на оптово-розничной плодоовощной базе нашли около 80 кг груш неизвестного происхождения. На ящиках не было маркировки и этикеток, сообщили в пресс-службе Иркутской области таможни.
Владелец товара не смог представить каких-либо товаросопроводительных документов, а также документов, подтверждающих его происхождение.
В связи с этим было принято решение об изъятии груш. Они были уничтожены на городском полигоне твёрдых бытовых отходов. Груши раздавили бульдозером.
Справка:
В России введено продовольственное эмбарго в отношении стран Европы, а также США, Канады, Австралии - всего около 40 стран, из которых запрещён импорт определенных продуктов питания, овощей, фруктов и т.д.
В Иркутске раздавили бульдозером 80 кг груш
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