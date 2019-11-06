Нарушения выявила прокуратура
В Улан-Удэ индивидуальный предприниматель, занимающийся распиловкой и строганием лесоматериала на пункте приёма и отгрузки древесины, расположенном вдоль Спиртзаводской трассы, нарушал природоохранное законодательство.
Предприниматель в течение шести месяцев со дня начала эксплуатации пункта не подал в уполномоченный орган заявку о постановке на государственный учёт объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду.
Бизнесмена привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 30 тысяч рублей.
После прокурорского вмешательства свидетельство получено, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
В Улан-Удэ оштрафовали лесозаготовителя
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