В Улан-Удэ оштрафовали лесозаготовителя

Нарушения выявила прокуратура



В Улан-Удэ индивидуальный предприниматель, занимающийся распиловкой и строганием лесоматериала на пункте приёма и отгрузки древесины, расположенном вдоль Спиртзаводской трассы, нарушал природоохранное законодательство.



Предприниматель в течение шести месяцев со дня начала эксплуатации пункта не подал в уполномоченный орган заявку о постановке на государственный учёт объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду.



Бизнесмена привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 30 тысяч рублей.



После прокурорского вмешательства свидетельство получено, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

