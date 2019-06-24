В Бурятии хоринцы начали борьбу против «МТК-Дженькей»

Жители Хоринского района Бурятии в петиции на платформе change.org требуют отказаться от сдачи в аренду лесов для заготовки древесины компании «МТК-Дженькей». Петицию в адрес главы Бурятии Алексея Цыденова, президента Владимира Путина и минприроды России подписали более двух тысяч человек.
Как сообщал «Байкал-Daily», о том, что «МТК-Дженькей» подобрали лесной участок в Хоринском районе, стало известно в середине июня. Для добычи и переработке леса фирма, предварительно, получит участок площадью 62,6 тысяч га. По предварительным данным, ежегодный объём заготовки древесины составит более 14 тысяч кубометров.
«Мы, жители Хоринского района Республики Бурятия, поставлены перед фактом о том, что в нашем районе планируется реализация инвестиционного проекта ООО «МТК-Дженькей», - говорится в петиции хоринцев. – Заготовка древесины будет осуществляться сплошными и выборочными рубками в соответствии с утверждёнными проектами освоения лесов на лесных участках, прошедшими государственную экспертизу с положительным заключением, преобладающая порода – лиственница. До вторжения ООО «МТК-Дженькей» в леса Хоринского района остаётся не так много времени».
В петиции отмечается: «Хоринский район исторически является «колыбелью» всего бурятского народа. Делегация из представителей 11 хоринских родов в 1702 году направилась к Петру I, чтобы довести непосредственно до царя проблемы и чаяния хоринских бурят. Давайте же и мы, как наши предки, сообща донесём до власти нынешнюю проблему, которая встала перед Хоринским народом. Мы хотим предотвратить варварскую вырубку леса в лесничествах Хоринского района и призываем ВЛАСТИ и ОБЩЕСТВЕННОСТЬ обратить самое пристальное внимание на нашу сложную ситуацию».
«Планы по вырубке леса в Хоринском районе Бурятии противоречат программе охраны и защиты Байкала», - говорится в петиции.
«Реки Хоринского района, в том числе и тех территорий, где запланирована вырубка леса, входят в водосборную систему Байкала. Уничтожение леса грозит обмелением рек и необратимыми изменениями в природной среде. Вырубка леса может обернуться глобальными экологическими проблемами. Наш лес - это залог наличия чистого воздуха, чистой воды!!! Мы призываем всех неравнодушных людей, экологические и общественные организации сплотиться в борьбе за чистоту и неприкосновенность нашей природы и противостоять её уничтожению в интересах стороннего обогащения! Мы, жители Хоринского района, категорически против сдачи лесного фонда в долгосрочную аренду и против вырубки леса в подобных масштабах», - заключается в документе.
На 26 июня в ДК в Хоринске назначена открытая встреча населения с представителями компании. Местные жители призывают прийти как можно больше людей.
Как сообщал «Байкал-Daily», «МТК-Дженькей» с руководством из Китая стала известна год назад. Компания планировала взять в аренду до 49 лет леса в Закаменском районе Бурятии, в том числе сакральные для местных жителей местности. Закаменцы устраивали акции протеста, чем и обратили внимание на проблему. Планы по вырубке леса противоречат программе охраны и защиты Байкала, отмечали тогда местные жители. «Реки горного Закаменского района, в том числе и тех территорий, где запланирована вырубка леса, входят в водосборную систему Байкала. Уничтожение леса грозит обмелением рек и необратимыми изменениями в природной среде. Вырубка леса может обернуться глобальными экологическими проблемами. Для населения Закаменского района, занимающегося сбором дикоросов и кедрового ореха на сегодня лес — источник жизни. Это наши священные места», - говорилось в петиции.
В итоге после громкого резонанса «МТК-Дженькей» сама отказалась от закаменских лесов. «Не хочет с местным населением воевать», - поясняли тогда власти. Однако китайский инвестор не отказался от работы в Бурятии в целом.
На прошлой неделе на сессии Народного Хурала был поднят вопрос прихода «МТК-Дженькей» в хоринские леса. Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что совладельцами компании стали российские бизнесмены. Фирма получит доступ в лес только после инвестирования порядка 700 млн в создание перерабатывающего комплекса, подчеркнул глава. Обещал он также «жесточайший контроль, которого нет ни у кого из других лесопользователей, к примеру, условия стопроцентного лесовосстановления прописываются отдельно».