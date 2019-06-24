В Бурятии хоринцы начали борьбу против «МТК-Дженькей»

«Реки Хоринского района, в том числе и тех территорий, где запланирована вырубка леса, входят в водосборную систему Байкала. Уничтожение леса грозит обмелением рек и необратимыми изменениями в природной среде. Вырубка леса может обернуться глобальными экологическими проблемами. Наш лес - это залог наличия чистого воздуха, чистой воды!!! Мы призываем всех неравнодушных людей, экологические и общественные организации сплотиться в борьбе за чистоту и неприкосновенность нашей природы и противостоять её уничтожению в интересах стороннего обогащения! Мы, жители Хоринского района, категорически против сдачи лесного фонда в долгосрочную аренду и против вырубки леса в подобных масштабах», - заключается в документе.







На 26 июня в ДК в Хоринске назначена открытая встреча населения с представителями компании. Местные жители призывают прийти как можно больше людей.