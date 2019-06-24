24 Июня

23 Июня

Популярное

В Бурятии хоринцы начали борьбу против «МТК-Дженькей»

В Бурятии хоринцы начали борьбу против «МТК-Дженькей»
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Петицию против заготовки леса в Хоринском районе подписали более двух тысяч человек

Жители Хоринского района Бурятии в петиции на платформе change.org требуют отказаться от сдачи в аренду лесов для заготовки древесины компании «МТК-Дженькей». Петицию в адрес главы Бурятии Алексея Цыденова, президента Владимира Путина и минприроды России подписали более двух тысяч человек.

Как сообщал «Байкал-Daily», о том, что «МТК-Дженькей» подобрали лесной участок в Хоринском районе, стало известно в середине июня. Для добычи и переработке леса фирма, предварительно, получит участок площадью 62,6 тысяч га. По предварительным данным, ежегодный объём заготовки древесины составит более 14 тысяч кубометров.

«Мы, жители Хоринского района Республики Бурятия, поставлены перед фактом о том, что в нашем районе планируется реализация инвестиционного проекта ООО «МТК-Дженькей», - говорится в петиции хоринцев. – Заготовка древесины будет осуществляться сплошными и выборочными рубками в соответствии с утверждёнными проектами освоения лесов на лесных участках, прошедшими государственную экспертизу с положительным заключением, преобладающая порода – лиственница. До вторжения ООО «МТК-Дженькей» в леса Хоринского района остаётся не так много времени».

В петиции отмечается: «Хоринский район исторически является «колыбелью» всего бурятского народа. Делегация из представителей 11 хоринских родов в 1702 году направилась к Петру I, чтобы довести непосредственно до царя проблемы и чаяния хоринских бурят. Давайте же и мы, как наши предки, сообща донесём до власти нынешнюю проблему, которая встала перед Хоринским народом. Мы хотим предотвратить варварскую вырубку леса в лесничествах Хоринского района и призываем ВЛАСТИ и ОБЩЕСТВЕННОСТЬ обратить самое пристальное внимание на нашу сложную ситуацию».

«Планы по вырубке леса в Хоринском районе Бурятии противоречат программе охраны и защиты Байкала», - говорится в петиции.

«Реки Хоринского района, в том числе и тех территорий, где запланирована вырубка леса, входят в водосборную систему Байкала. Уничтожение леса грозит обмелением рек и необратимыми изменениями в природной среде. Вырубка леса может обернуться глобальными экологическими проблемами. Наш лес - это залог наличия чистого воздуха, чистой воды!!! Мы призываем всех неравнодушных людей, экологические и общественные организации сплотиться в борьбе за чистоту и неприкосновенность нашей природы и противостоять её уничтожению в интересах стороннего обогащения! Мы, жители Хоринского района, категорически против сдачи лесного фонда в долгосрочную аренду и против вырубки леса в подобных масштабах», - заключается в документе.

На 26 июня в ДК в Хоринске назначена открытая встреча населения с представителями компании. Местные жители призывают прийти как можно больше людей.

Как сообщал «Байкал-Daily», «МТК-Дженькей» с руководством из Китая стала известна год назад. Компания планировала взять в аренду до 49 лет леса в Закаменском районе Бурятии, в том числе сакральные для местных жителей местности. Закаменцы устраивали акции протеста, чем и обратили внимание на проблему. Планы по вырубке леса противоречат программе охраны и защиты Байкала, отмечали тогда местные жители. «Реки горного Закаменского района, в том числе и тех территорий, где запланирована вырубка леса, входят в водосборную систему Байкала. Уничтожение леса грозит обмелением рек и необратимыми изменениями в природной среде. Вырубка леса может обернуться глобальными экологическими проблемами. Для населения Закаменского района, занимающегося сбором дикоросов и кедрового ореха на сегодня лес — источник жизни. Это наши священные места», - говорилось в петиции.

В итоге после громкого резонанса «МТК-Дженькей» сама отказалась от закаменских лесов. «Не хочет с местным населением воевать», - поясняли тогда власти. Однако китайский инвестор не отказался от работы в Бурятии в целом.

На прошлой неделе на сессии Народного Хурала был поднят вопрос прихода «МТК-Дженькей» в хоринские леса. Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что совладельцами компании стали российские бизнесмены. Фирма получит доступ в лес только после инвестирования порядка 700 млн в создание перерабатывающего комплекса, подчеркнул глава. Обещал он также «жесточайший контроль, которого нет ни у кого из других лесопользователей, к примеру, условия стопроцентного лесовосстановления прописываются отдельно».

Лес
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии хоринцы начали борьбу против «МТК-Дженькей»
В Бурятии хоринцы начали борьбу против «МТК-Дженькей»
Бизнес, 24.06.2019
Петицию против заготовки леса в Хоринском районе подписали более двух тысяч человек
Из Бурятии в Китай запустили новый «лесной» поезд
Из Бурятии в Китай запустили новый «лесной» поезд
Бизнес, 21.06.2019
Бурятский лес будет прямиком отправляться в Сюйчжоу
В магазине в Улан-Удэ торговали просроченным фаршем
В магазине в Улан-Удэ торговали просроченным фаршем
Бизнес, 21.06.2019
Небезопасную продукцию уничтожат
В Улан-Удэ есть разрешения только на два батута
В Улан-Удэ есть разрешения только на два батута
Бизнес, 20.06.2019
Специалисты, помимо батутов, проверят верёвочные городки и квест-комнаты
Назначен гендиректор АО «Читаэнергосбыт»
Назначен гендиректор АО «Читаэнергосбыт»
Бизнес, 20.06.2019
Решением совета директоров АО «Читаэнергосбыт» от 13 июня на должность генерального директора назначен Алексей Голиков
Скандальную «МТК-Дженькей» пустят в леса Бурятии после вложения 700 миллионов
Скандальную «МТК-Дженькей» пустят в леса Бурятии после вложения 700 миллионов
Бизнес, 20.06.2019
Глава Бурятии прокомментировал ситуацию вокруг компании «МТК-Дженькей», которая берёт в аренду леса
В Улан-Удэ за антисанитарию прикрыли кафе «Бууза Room»
В Улан-Удэ за антисанитарию прикрыли кафе «Бууза Room»
Бизнес, 20.06.2019
В кафе возле площади Советов туалеты мыли посудницы
Игоря Бобкова возмутила продажа омуля в магазинах
Игоря Бобкова возмутила продажа омуля в магазинах
Бизнес, 20.06.2019
Особенно депутата возмутила реклама омуля
Жителю Бурятии незаконно начисляли плату за тепло
Жителю Бурятии незаконно начисляли плату за тепло
Бизнес, 20.06.2019
Жить в квартире люди стали осенью, а начисления начали делать ещё весной
Скандальной «МТК-Дженькей» подобрали в Бурятии новый лесной участок
Скандальной «МТК-Дженькей» подобрали в Бурятии новый лесной участок
Бизнес, 18.06.2019
Общая площадь участка, который, возможно, предоставят китайской фирме, составляет больше 62 тысяч га
В Иркутске оштрафовали охрану здания правительства
В Иркутске оштрафовали охрану здания правительства
Бизнес, 18.06.2019
Охранник не пустил в правительство сотрудника прокуратура
Бурятское УФАС рассмотрело жалобу по аукциону на спорткомплекс
Бурятское УФАС рассмотрело жалобу по аукциону на спорткомплекс
Бизнес, 18.06.2019
Байкальскую индустриальную компанию правомерно не допустили к торгам на строительство стадиона
В Улан-Удэ обжалуют конкурс на ремонт школьного стадиона
В Улан-Удэ обжалуют конкурс на ремонт школьного стадиона
Бизнес, 14.06.2019
10 июня в Бурятское УФАС поступила жалоба ООО «Строй Монтаж»

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Об исторической сессии горсовета
28.02.2019
Загрузка...
^