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Скандальную «МТК-Дженькей» пустят в леса Бурятии после вложения 700 миллионов

Скандальную «МТК-Дженькей» пустят в леса Бурятии после вложения 700 миллионов
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Глава Бурятии прокомментировал ситуацию вокруг компании «МТК-Дженькей», которая берёт в аренду леса

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно стало известно, что компании «МТК-Дженькей», подобрали новый участок для аренды лесов. Возможно, компания будет работать в Хоринском районе. Ранее «народный бунт» устроили жители Закаменского района, где «МТК-Дженькей» планировала взять для освоения огромные площади леса в аренду на 49 лет. После громкого резонанса компания сама отказалась от закаменских лесов, но не от работы в Бурятии в целом.

Сегодня вопрос об этом задали депутаты Народного Хурала главе Бурятии Алексею Цыденову.

Глава сообщил о том, что совладельцами компании МТК Дженькей стали российские бизнесмены (прежде речь шла только о китайском бизнесе). По соглашению, компания первоначально инвестирует порядка 700 млн в создание перерабатывающего комплекса, и только после выполнения условий инвестсоглашения получает доступ в лес.

- Опять же, лес получают под жесточайшим контролем, которого нет ни у кого из других лесопользователей, к примеру, условия стопроцентного лесовосстановления прописываются отдельно. Если мы говорим о сохранении леса, про правильную лесодобычу, такие инвестсоглашения только усиливают контроль. В обязательном порядке предусмотрено то, что все работники получают белую зарплату, потому что, если будут нарушения, в том числе трудового законодательства, то сразу инвестсоглашение расторгается, - заявил Алексей Цыденов.

Он также добавил про важность общественного контроля со стороны местного населения.

- Заготовка должна проводиться по соглашению с местным населением, на территории которого компания работает. Если есть желание или сомнения, можно ввести комитет общественного контроля, который может каждый день или с любой другой удобной периодичностью контролировать, как ведется работа – по правилам или нет, есть лесовосстановление или нет, - сказал Цыденов.

Глава Бурятии заявил о том, что правительство выступает за легальность лесного рынка, за бережное лесозаготовление, за то, чтобы работы велись по всем существующим нормам и правилам - со стопроцентным лесовосстановлением, с выплатами белых зарплат рабочим, выплатами налогов в бюджет республики.







Лес правительство республики
 
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