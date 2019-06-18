Скандальной «МТК-Дженькей» подобрали в Бурятии новый лесной участок

Компания «МТК-Дженькей», возможно, будет работать в лесах Бурятии. Предприятию подобрали новый участок, на этот раз в Хоринском районе.
- Республиканским агентством лесного хозяйства подобран лесной участок для заготовки древесины в Хоринском районе, расположенный на землях лесного фонда Хоринского лесничества, общей площадью 62 641 га, с ежегодным объёмом заготовки древесины 14,1 тыс. м3. Проектная документация утверждена, на её основании ведётся постановка лесного участка на кадастровый учёт, после чего планируется заключить договор аренды лесного участка в случае согласия инвестора со всем пунктами договора, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе Республиканского агентства лесного хозяйства.
В агентстве заявили, что в 2019 году произошло ужесточение требований ко всем инвестпроектам в области освоения лесов в России.
- Внесены пункты о том, что инвестор обязан предоставить план реализации проекта и ежеквартально предоставлять информацию о ходе реализации проекта с приложением фото- и видеоматериалов. Отчёт о реализации проекта должен быть опубликован на сайте министерства промышленности и торговли Бурятии. Если будут выявлены какие-либо несоответствия действий инвестора и предоставленных документов, либо не предоставление информации, то после проведения внеплановой проверки возможно будет принято решение об исключении его из перечня приоритетных, и договор будет расторгнут, - пояснили в агентстве лесного хозяйства.
На основании новых требований происходит внесение дополнительных условий в типовой договор аренды лесного участка. «В договоре чётко прописано, что до начала полной заготовки древесины по договорам аренды лесных участков допускается заготовка древесины только в ходе выполнения мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов. Таких, как тушение лесных пожаров, выполнение противопожарных мероприятий, посадка культур и создание объектов лесной инфраструктуры», - пояснили в ведомстве.
Кроме того, в случае если инвестиционный проект будет исключён из перечня инвестиционных проектов по каким-либо основаниям, инвестор обязан оплатить арендную плату за пользование лесным участком в полном объёме за весь период пользования участком.
- Таким образом, после заключения договора инвестор должен построить объект лесоперерабатывающей инфраструктуры, получить акт о вводе в эксплуатацию и только после этого приступить к заготовке древесины в полном объёме, - подытожили в агентстве.
С 20 по 21 июня планируется выездная проверка на объект ООО «МТК-Дженькей», а также представителей минпромторга России, минприроды России, Рослесхоза и минвостокразвития России. По результатам проверки будет принято решение об исключении или возможности реализации проекта ООО «МТК-Дженькей».
Предыстория вопроса довольно нашумевшая. Весной 2018 года в Бурятии крупный скандал вызвал вопрос передачи китайской компании «МТК-Дженькей» в аренду на 49 лет участка, частично расположенного в Закаменском и Еравнинском районах. Местные жители устроили настоящий бунт, требуя не пускать китайскую компанию на вырубку их лесов. Закаменцы объединились в инициативную группу. Они писали петиции, планировали акции протеста, добились встречи с правительственной делегацией.
Местные жители, в частности, отмечали, что Закаменский район - и так экологически неблагополучная территория. Планы по вырубке леса противоречат программе охраны и защиты Байкала, отмечалось в петиции. «Реки горного Закаменского района, в том числе и тех территорий, где запланирована вырубка леса, входят в водосборную систему Байкала. Уничтожение леса грозит обмелением рек и необратимыми изменениями в природной среде. Вырубка леса может обернуться глобальными экологическими проблемами. Для населения Закаменского района, занимающегося сбором дикоросов и кедрового ореха на сегодня лес — источник жизни. Это наши священные места», - говорилось в петиции.
Игорь Зураев, тогда зампред правительства по экономическому развитию, тогда заявлял: «Не надо бояться слова «китайский». Зураев, в частности, отмечал, что районный бюджет будет получать порядка 80 миллионов налоговых отчислений ежегодно. Однако накал общественного возмущения не снижался.
В итоге китайский инвестор сам отказался от проекта добычи закаменского леса. Но не от работы в Бурятии.
- Если есть проблемы, вопросы в данном случае в Закаменском районе, то очень просим правительство республики поменять тогда участки в районе или же подыскать другой район для проекта, - сказал представитель китайской компании Ли Шубо.
В правительстве тогда ему обещали подобрать участки в других районах.
- Инвестпроект в силе. Он будет реализовываться. Лес, который планировалось в Закамне отвести, не отведён, договор на него не подписан. Сейчас сам инвестор отказался от участка в Закамне, потому что он не хочет с местным населением воевать, - комментировал глава Бурятии Алексей Цыденов.