В Улан-Удэ прошла первая тренировка на крытом катке

- Уже совсем скоро здесь начнут проходить спортивные соревнования, массовое катание на коньках, мастер-классы тренеров по катанию, тренировки хоккейных команд всех уровней и возрастов. Появления частного ледового комплекса дети, родители и тренеры ждали с нетерпением, - сообщили в хоккейном клубе «Моритон».









