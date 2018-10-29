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В Улан-Удэ прошла первая тренировка на крытом катке

В Улан-Удэ прошла первая тренировка на крытом катке
Бизнес, 
«Это был лучший лёд», - сообщают участники тренировки

25 октября состоялась первая игровая тренировка в единственном крытом ледовом комплексе, который скоро откроется в Улан-Удэ на проспекте Автомобилистов. Как сообщал «Байкал-Daily», сейчас на первом крытом катке завершаются отделочные работы, сама ледовая арена готова.

«Обкатку льда» провели хоккейные команды клуба «Моритон».

- Уже совсем скоро здесь начнут проходить спортивные соревнования, массовое катание на коньках, мастер-классы тренеров по катанию, тренировки хоккейных команд всех уровней и возрастов. Появления частного ледового комплекса дети, родители и тренеры ждали с нетерпением, - сообщили в хоккейном клубе «Моритон».



В ледовом комплексе предусмотрены трибуны на 600 зрителей, кафе, экипировочный PRO-Shop, комфортные раздевалки для игроков и пункт проката коньков. Комплекс будет оборудован современной звукотехнической системой и электронным табло.

- Это был лучший лёд, на котором можно кататься, тренироваться и играть прямо сейчас! – отмечают в клубе «Моритон».

каток
 
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