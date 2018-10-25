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В Улан-Удэ готовится к открытию первый крытый каток

В Улан-Удэ готовится к открытию первый крытый каток
Бизнес, 
Здесь уже залили лёд

На проспекте Автомобилистов в Улан-Удэ скоро отроется первый крытый ледовый каток. Возводит каток частный инвестор Елизавета Мацук, директор ООО « СантехМЕТ».

Накануне на катке была завершена заливка дня. Фото опубликовала представитель ФГБУ «Федеральный центр подготовки спортивного резерва» минспорта России Елена Сандакова. «Хорошая новость. Лёд тронулся», - написала она.

Сейчас остались только отделочные работы, так что первый крытый каток уже скоро должен заработать.

Как сообщал «Байкал-Daily», строительство ещё одного знакового объекта – Ледового дворца – по оптимистичным прогнозам, планируется начать в 2019 году, а закончить в 2021-м. Он будет строиться с привлечением средств частного инвестора.

На днях стало известно о закрытии единственного в Улан-Удэ ролледрома
спорт катки
 
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