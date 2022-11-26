Водитель совершил наезд на пенсионерку, по предварительным данным, лежащую на проезжей части
Госавтоинспекция Бичурского района разыскивает очевидцев дорожно-транспортного происшествия.
В ночь с 24 на 25 ноября в селе Топка в районе дома № 23 по улице Смородникова неустановленный водитель совершил наезд на женщину 1950 года рождения, по предварительным данным, лежащую на проезжей части. Женщина в результате ДТП скончалась на месте, а водитель скрылся с места аварии.
- Сотрудники ГИБДД призывают очевидцев происшествия, а также лиц, располагающих какой-либо информацией о данном ДТП, обратиться в дежурную часть ОМВД России по Бичурскому району по телефону: 8 (30133) 41-9-49, сообщение можно сделать анонимно, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В Бурятии ищут очевидцев смертельного ДТП
Происшествия, Фото:
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