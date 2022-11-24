24 ноября

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В Бурятии мальчик перебегал дорогу на красный и попал под авто

В Бурятии мальчик перебегал дорогу на красный и попал под авто
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Мальчика сопровождала его мама

Накануне, 23 ноября, в Иволгинском районе Бурятии под колёса автомобиля попал шестилетний мальчик, перебегавший дорогу на красный сигнал светофора. Наезд произошёл в селе Сотниково.

- В 6 часов вечера 68-летний водитель автомобиля «Мазда Фамилия» в на регулируемом пешеходном переходе совершил наезд на мальчика, который перебегал дорогу на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП у шестилетнего мальчика диагностированы ушибы, после оказания медицинской помощи отпущен домой. Стоит отметить, что ребёнок находился в сопровождении свой матери, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», до этого наезд на ребёнка был зарегистрирован 9 ноября в Кяхтинском районе: в селе Тамир молодой водитель сбил 13-летнего мальчика.



ДТП

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