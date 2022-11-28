Водитель объявлен в розыск
В субботу вечером, 26 ноября, в городе Кяхта неизвестный водитель сбил 43-летнего пешехода, но не оказал ему помощи, а скрылся с места аварии.
- На улице Калинина водитель неустановленного автомобиля совершил наезд на мужчину 1979 года рождения, после чего с места ДТП скрылся. Пешеход с травмами различной степени тяжести доставлен в медицинское учреждение, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Сейчас идёт розыск сбежавшего водителя.
Аналогичное ДТП, но со смертельным исходом, произошло в ночь с 24 на 25 ноября в селе Топка Бичурского района. Неизвестный водитель переехал женщину, лежавшую на проезжей части, после чего скрылся с места. Женщина погибла. Сбежавший водитель пока не найден, уточнили сегодня «Байкал-Daily» в Госавтоинспекции по Бурятии.
В Бурятии неизвестный водитель сбил пешехода и скрылся
Происшествия, Фото:
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