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На трассе в Бурятии в ДТП погибли двое взрослых и ребёнок

На трассе в Бурятии в ДТП погибли двое взрослых и ребёнок
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии; УГИБДД по Бурятии
Ещё четыре человека доставлены в больницу

Сегодня, 5 ноября, около семи часов вечера в Прибайкальском районе Бурятии произошло ДТП. Столкнулись автомобили «Тойота Филдер» и «Чероки».

- В результате ДТП два человека погибли на месте происшествия, ребёнок скончался при транспортировке в больницу. Ещё четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних, доставлены в медицинское учреждение, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.

На месте работают сотрудники полиции, устанавливаются обстоятельства произошедшей аварии.


Ситуацию прокомментировали министр здравоохранения республики Евгения Лудупова. Её процитировали в районной группе «Прибайкалье-инфо. 24/7».

- На место происшествия оперативно направлены четыре анестезиолого-реанимационных бригады Территориального центра медицины катастроф Минздрава РБ, бригада специалистов Прибайкальской ЦРБ, - сообщила министр.

Проводятся необходимые лечебно-эвакуационные мероприятия. Подготовлены места в республиканских стационарах.

Она отметила, что ситуация на контроле у главы Бурятии Алексея Цыденова.

На месте происшествия также работали расчёты пожарной части №№ 39, 82, 8, отряд государственной противопожарной службы, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии. 

ДТП.смерть

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