На трассе в Бурятии в ДТП погибли двое взрослых и ребёнок









Ситуацию прокомментировали министр здравоохранения республики Евгения Лудупова. Её процитировали в районной группе «Прибайкалье-инфо. 24/7».



- На место происшествия оперативно направлены четыре анестезиолого-реанимационных бригады Территориального центра медицины катастроф Минздрава РБ, бригада специалистов Прибайкальской ЦРБ, - сообщила министр.



Проводятся необходимые лечебно-эвакуационные мероприятия. Подготовлены места в республиканских стационарах.



Она отметила, что ситуация на контроле у главы Бурятии Алексея Цыденова.





На месте происшествия также работали расчёты пожарной части №№ 39, 82, 8, отряд государственной противопожарной службы, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.





Сегодня, 5 ноября, около семи часов вечера в Прибайкальском районе Бурятии произошло ДТП. Столкнулись автомобили «Тойота Филдер» и «Чероки».- В результате ДТП два человека погибли на месте происшествия, ребёнок скончался при транспортировке в больницу. Ещё четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних, доставлены в медицинское учреждение, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.На месте работают сотрудники полиции, устанавливаются обстоятельства произошедшей аварии.