Мужчина скончался на месте
Накануне, 31 октября, в Селенгинском районе Бурятии неизвестный водитель бросил умирать сбитого пешехода.
Наезд произошёл в 19:30 на федеральной трассе А-340 Улан-Удэ – Кяхта.
- Водитель (ФИО и марка транспортного средства не установлена) на 102 километре трассы вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на пешехода 1983 г.р., - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП 39-летний сбитый мужчина скончался на месте.
Ведётся поиск сбежавшего водителя. Всех, кто владеет какой-либо информацией, просят сообщить по телефону 8 (3012) 29-29-02
Как сообщал «Байкал-Daily», в пятницу, в субботу и в воскресенье в Бурятии произошло три смертельных ДТП. 28 октября в посёлке Гусиное Озеро Селенгинского района молодой мотоциклист погиб, врезавшись в электроопору.
В ночь с 29 на 30 октября на 99 км трассы Култук – Монды погиб водитель «Тойоты Королла». Его автомобиль столкнулся с «Форд Фокус».
30 октября в Еравнинском районе скончался водитель «Тойоты Краун», опрокинувший автомобиль.
В Бурятии ищут водителя, сбившего насмерть пешехода
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