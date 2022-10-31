31 октября

30 октября

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В Бурятии погиб 35-летний водитель Toyota Crown

В Бурятии погиб 35-летний водитель Toyota Crown
Происшествия,  Фото:"Еравно-инфо"
Автомобиль перевернулся

30 октября около 12 часов дня в районе села Ширинга Еравнинского района Бурятии произошло смертельное ДТП.

- 35-летний водитель Toyota Crown, следуя по автодороге Улан-Удэ – Романовка – Чита, в пяти километрах от села Ширинга, по предварительным данным, не справился с управлением и совершил опрокидывание, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

В результате аварии водитель скончался на месте.


За последние несколько дней в Бурятии произошло несколько смертельных аварий. Как сообщал «Байкал-Daily», в ночь с 29 на 30 октября на 99 км трассы Култук – Монды в ДТП погиб водитель «Тойоты Королла». Его автомобиль столкнулся с «Форд Фокус».

28 октября в посёлке Гусиное Озеро Селенгинского района молодой мотоциклист врезался в электроопору. Юноша скончался.

14 октября произошло смертельное ДТП в Улан-Удэ – в столкновении с внедорожником погиб водитель «Мазды Демио».

Страшное ДТП произошло в столице Бурятии ночью 10 октября. Авария с перевернувшейся «Хондой Аккорд» унесла жизни четырёх молодых людей.

ДТП смерть

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