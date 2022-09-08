Авария произошла в тёмное время суток
Вчера, 7 сентября, в Хоринском районе Бурятии в ДТП погиб водитель.
Автоавария произошла в 22:10 на автодороге Улан-Удэ – Романовка – Чита, в 500 метрах от села Кульский Станок. По предварительным данным, 40-летний водитель автомобиля «Тойота Калдина» не справился с рулевым управлением, и его иномарка опрокинулась.
В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия, сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
Череда смертельных аварий в республике продолжается. 4 сентября в Сотниково погиб 21-летний пешеход, сбитый на «зебре» в Сотниково. В Бичурском районе погиб пассажир кроссовера, которым управлял пьяный водитель.
2 сентября в Тарбагатайском районе погиб 29-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21099». Ранним утром в центре Улан-Удэ 20-летний пьяный водитель автомобиля Toyota RAV4 насмерть сбил женщину – уборщицу территорий.
1 сентября в Курумканском районе погиб водитель трактора, упавшего с моста в реку.
31 августа в Тункинском районе 20-летний молодой человек скончался после того, как врезался в лошадь на мотоцикле.
29 августа в Курумканском районе погибла женщина-пассажирка «УАЗа», который опрокинулся и сгорел дотла.
25 августа в Кяхтинском районе погиб водитель опрокинувшегося большегруза «Скания». В тот же день в Мухоршибирском районе в столкновении «Хонды ЦРВ» и большегруза «Мерседес» погибли четыре человека, в том числе две девочки (им было по семь и девять лет).
21 августа в Баргузинском районе погиб мужчина, ехавший на мотоцикле «Урал». У него не было права управления транспортом.
В ночь с 20 на 21 августа в Кабанском районе и в пригородном селе Эрхирик насмерть сбили мужчину и женщину.
В Бурятии погиб водитель опрокинувшейся «Тойоты»
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Авария произошла в тёмное время суток
Горючее вещество смывали пожарные
Наезд произошёл в зоне отсутствия видеокамер
Крупный пожар произошёл в августе 2021 года
Второй этаж оказался окутан дымом
Неравнодушный мужчина помог в поимке преступника
Женщина частично возместила ущерб
Мужчины получили условный срок
Погоня произошла ночью
Ущерб составил порядка 25 миллионов рублей
Дорога стала непроходной после начала строительства четырёх многоквартирных домов
Молодой человек угнал автомобиль на Щучьем озере
Лесники пошли по следам пешком
Задержаны жители Северобайкальска и Улан-Удэ
Ход событий восстановили сотрудники уголовного розыска