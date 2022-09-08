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В Бурятии погиб водитель опрокинувшейся «Тойоты»

В Бурятии погиб водитель опрокинувшейся «Тойоты»
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Авария произошла в тёмное время суток

Вчера, 7 сентября, в Хоринском районе Бурятии в ДТП погиб водитель.

Автоавария произошла в 22:10 на автодороге Улан-Удэ – Романовка – Чита, в 500 метрах от села Кульский Станок. По предварительным данным, 40-летний водитель автомобиля «Тойота Калдина» не справился с рулевым управлением, и его иномарка опрокинулась.

В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия, сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.

Череда смертельных аварий в республике продолжается. 4 сентября в Сотниково погиб 21-летний пешеход, сбитый на «зебре» в Сотниково. В Бичурском районе погиб пассажир кроссовера, которым управлял пьяный водитель.

2 сентября в Тарбагатайском районе погиб 29-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21099». Ранним утром в центре Улан-Удэ 20-летний пьяный водитель автомобиля Toyota RAV4 насмерть сбил женщину – уборщицу территорий.

1 сентября в Курумканском районе погиб водитель трактора, упавшего с моста в реку.

31 августа в Тункинском районе 20-летний молодой человек скончался после того, как врезался в лошадь на мотоцикле.

29 августа в Курумканском районе погибла женщина-пассажирка «УАЗа», который опрокинулся и сгорел дотла.

25 августа в Кяхтинском районе погиб водитель опрокинувшегося большегруза «Скания». В тот же день в Мухоршибирском районе в столкновении «Хонды ЦРВ» и большегруза «Мерседес» погибли четыре человека, в том числе две девочки (им было по семь и девять лет).

21 августа в Баргузинском районе погиб мужчина, ехавший на мотоцикле «Урал». У него не было права управления транспортом.

В ночь с 20 на 21 августа в Кабанском районе и в пригородном селе Эрхирик насмерть сбили мужчину и женщину.

смерть ДТП

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