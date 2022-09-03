Авария произошла ночью
За прошедшие сутки на дорогах республики зарегистрировано 23 аварии с механическими повреждениями транспортных средств, в том числе ДТП с погибшим. Об этом сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Около 23 часов в Тарбагатайском районе 29-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21099», следуя со стороны села Барыкино в направлении села Хандагатай, не справился с управлением и съехал с дороги, в результате чего авто опрокинулось. Водитель от полученных травм скончался на месте.
Вчера на территории республики инспекторами ДПС выявлено 353 нарушения ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 23 водителя с признаками опьянения. Камерами ЦАФАП ГИБДД зафиксировано 6000 нарушений ПДД.
В Бурятии в ДТП погиб мужчина
Происшествия, Фото:
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