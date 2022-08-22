Мотоциклист перевернулся, наехав на камень
Вечером в воскресенье, 21 августа, в Баргузинском районе Бурятии погиб попавший в аварию мужчина, ехавший на мотоцикле «Урал». У погибшего не было права управления транспортом.
- 47-летний водитель мотоцикла «Урал», не имеющий прав управления транспортом, следуя со стороны села Хилгана в направлении села Баянгол, совершил съезд с дороги с последующим наездом на камень, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте. 50-летний пассажир доставлен в больницу.
Как сообщал «Байкал-Daily», также в ночь в 20 на 21 августа смертельные ДТП произошли в Кабанском районе и в пригородном селе Эрхирик. Там были насмерть сбиты мужчина и женщина.
Ранее смертельная автоавария, унёсшая жизнь мотоциклиста, была зарегистрирована 18 августа в Тункинском районе. Погиб 29-летний молодой человек, управлявший мотоциклом «Рэйсер», не имея на это водительских прав.
В Бурятии погиб водитель мотоцикла «Урал»
Происшествия, Фото:
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