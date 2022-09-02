В Улан-Удэ пьяный водитель насмерть сбил уборщицу улиц

Смертельный наезд произошёл в центре города







Прибывшие сотрудники ДПС на месте провели медицинское освидетельствование, поскольку видно было, что водитель явно пьян.

- У водителя установлено состояние алкогольного опьянения, - подтвердили в УГИБДД по Бурятии.



Выяснилось, что у молодого человека небольшой стаж вождения - 1,5 года.



– Уважаемые автомобилисты, просим не садиться в нетрезвом состоянии за руль. Вы представляете угрозу не только себе, но и другим участникам дорожного движения. Валентина Андроновна была хорошим специалистом, коллегой, женой, матерью. Приносим соболезнования родным и близким, – сообщил и.о. директора МБУ «Комбинат по благоустройству» Сергей Ермоев.

Прибывшие сотрудники ДПС на месте провели медицинское освидетельствование, поскольку видно было, что водитель явно пьян.- У водителя установлено состояние алкогольного опьянения, - подтвердили в УГИБДД по Бурятии.– Уважаемые автомобилисты, просим не садиться в нетрезвом состоянии за руль. Вы представляете угрозу не только себе, но и другим участникам дорожного движения. Валентина Андроновна была хорошим специалистом, коллегой, женой, матерью. Приносим соболезнования родным и близким, – сообщил и.о. директора МБУ «Комбинат по благоустройству» Сергей Ермоев.

Сегодня, 2 сентября, в 6:45 в центре Улан-Удэ 20-летний водитель автомобиля Toyota RAV4 насмерть сбил женщину – уборщицу территорий.53-летняя Валентина Власова собирала видовой мусор по ул. Борсоева, 56, в районе памятника «Мать Бурятия». Валентина шла навстречу автомобилю по краю проезжей части односторонней дороги. По предварительной версии, водитель наехал на бордюрный камень, а затем насмерть сбил женщину.У погибшей осталась дочь, рассказали в мэрии Улан-Удэ.