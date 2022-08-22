В Бурятии сбили насмерть двух пешеходов









В ночь с 20 на 21 августа в Бурятии произошло два ДТП, в которых погибли пешеходы. О них сообщили в республиканском УГИБДД.Первая трагедия произошла в 2 часа ночи в селе Эрхирик Заиграевского района. 43-летний водитель автомобиля «УАЗ» на улице Санжиева сбил 68-летнего мужчину, после чего с места ДТП скрылся.Травмированного пенсионера родственники увезли не в больницу, а домой, где он позже скончался.Около 3.30 часов наезд произошёл в Кабанском районе.31-летний водитель автомобиля «Лексус», следуя в направлении Улан-Удэ, в 400 метрах от села Брянск сбил 43-летнюю женщину. Она от полученных травм скончалась на месте.Ещё один наезд на пешехода, но не смертельный, также произошёл в ночь с субботы на воскресенье в Баргузинском районе. 48-летний мужчина ехал на мопеде «Альфа» по селу Баргузин, будучи пьяным и не имея права управления транспортом. На улице Партизанская он сбил 47-летнего пешехода.В результате ДТП пострадавший пешеход, а также водитель мопеда и его 53-летняя пассажирка получили травмы.