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В Бурятии сбили насмерть двух пешеходов

В Бурятии сбили насмерть двух пешеходов
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
В одном случае родственники повезли сбитого мужчину домой

В ночь с 20 на 21 августа в Бурятии произошло два ДТП, в которых погибли пешеходы. О них сообщили в республиканском УГИБДД.

Первая трагедия произошла в 2 часа ночи в селе Эрхирик Заиграевского района. 43-летний водитель автомобиля «УАЗ» на улице Санжиева сбил 68-летнего мужчину, после чего с места ДТП скрылся.

Травмированного пенсионера родственники увезли не в больницу, а домой, где он позже скончался.

Около 3.30 часов наезд произошёл в Кабанском районе.

31-летний водитель автомобиля «Лексус», следуя в направлении Улан-Удэ, в 400 метрах от села Брянск сбил 43-летнюю женщину. Она от полученных травм скончалась на месте.

Ещё один наезд на пешехода, но не смертельный, также произошёл в ночь с субботы на воскресенье в Баргузинском районе. 48-летний мужчина ехал на мопеде «Альфа» по селу Баргузин, будучи пьяным и не имея права управления транспортом. На улице Партизанская он сбил 47-летнего пешехода.

В результате ДТП пострадавший пешеход, а также водитель мопеда и его 53-летняя пассажирка получили травмы.




ДТП смерть

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