В Бурятии в сгоревшем после ДТП автомобиле погибла женщина

Ночью 29 августа в Курумканском районе Бурятии произошло страшное ДТП, унёсшее жизнь женщины. Автомобиль «УАЗ-31512» опрокинулся и загорелся. За рулём находился 47-летний мужчина, не имеющий водительских прав.
- Водитель «УАЗ-31512», не имеющий прав управления транспортом, следуя со стороны села Алла в направлении села Улюнхан, не справился с управлением и совершил опрокидывание с последующим возгоранием автомобиля, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
«УАЗ» сгорел дотла.
В результате аварии 46-летняя пассажирка от полученных травм скончалась на месте.
Водитель и 40-летний пассажир с травмами, в том числе термическими ожогами, были госпитализированы в больницу.
Как сообщал «Байкал-Daily», до этого смертельные ДТП были зарегистрированы 25 августа. В Кяхтинском районе погиб водитель опрокинувшегося большегруза «Скания». В Мухоршибирском районе в столкновении «Хонды ЦРВ» и большегруза «Мерседес» погибли четыре человека, в том числе две девочки (им было по семь и девять лет).
21 августа в Баргузинском районе погиб мужчина, ехавший на мотоцикле «Урал». У него не было права управления транспортом.
В ночь с 20 на 21 августа в Кабанском районе и в пригородном селе Эрхирик насмерть сбили мужчину и женщину.