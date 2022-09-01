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В Бурятии мотоциклист погиб, врезавшись в лошадь

В Бурятии мотоциклист погиб, врезавшись в лошадь
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Погибшему было всего 20 лет

Накануне, 31 августа, в Тункинском районе Бурятии произошло смертельное ДТП. 20-летний молодой человек скончался после того, как врезался в лошадь на мотоцикле.

- Около 8 часов вечера 20-летний водитель мотоцикла «Кавасаки», следуя со стороны посёлка Аршан в направлении села Зактуй, в километре от села Толтой совершил наезд на лошадь, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Мотоциклист от полученных травм скончался на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи.

В Госавтоинспекции уточнили, что у погибшего не было прав управления мототранспортом

С начала года в Бурятии зарегистрировано 108 ДТП, связанных с наездами на животных (коровы, лошади, собаки). Один человек погиб, 13 получили травмы.

- Как правило, данный вид ДТП чаще всего регистрируется в тёмное время суток на автодорогах вне населённых пунктов. Водителям стоит быть внимательными на загородных автодорогах и выбирать безопасную скорость движения. Владельцам сельскохозяйственных животных необходимо помнить об административной ответственности за нарушение правил выпаса скота. В каждом поселении определены места выпаса и прогона скота, - напоминают в УГИБДД.

В случае ДТП с участием животного водителям необходимо вызвать сотрудников ГИБДД и зафиксировать все обстоятельства аварии, в том числе характера повреждения транспорта. Следует принять меры к установлению собственника животного, это могут быть специальные отметки или маркировка, а также показания свидетелей. Если будет установлен владелец животного, то для возмещения ущерба можно обратиться в судебном порядке.

Как сообщал «Байкал-Daily», до этого смертельные ДТП было зарегистрировано 29 августа в Курумканском районе. Погибла женщина-пассажирка «УАЗа», который опрокинулся и сгорел дотла.

25 августа в Кяхтинском районе погиб водитель опрокинувшегося большегруза «Скания». В тот же день в Мухоршибирском районе в столкновении «Хонды ЦРВ» и большегруза «Мерседес» погибли четыре человека, в том числе две девочки (им было по семь и девять лет).

21 августа в Баргузинском районе погиб мужчина, ехавший на мотоцикле «Урал». У него не было права управления транспортом.

В ночь с 20 на 21 августа в Кабанском районе и в пригородном селе Эрхирик насмерть сбили мужчину и женщину.


ДТП смерть лошади

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