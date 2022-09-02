Тело погибшего мужчины передали полиции
Трактор, сорвавшийся в с моста в реку Сормах в 10 км от села Барагхан Курумканского района Бурятии, извлекли местные жители. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Бурятии. Подтверждено, что водитель трактора погиб.
- Трактор из реки извлечён силами местного населения, тело передано сотрудникам полиции, - сообщили в пресс-службе ведомства.
Мост не разрушился, он в проезжем состоянии, отметили представители МЧС.
Как сообщал «Байкал-Daily», несчастный случай произошёл вчера, 1 сентября, в обеденное время. На место происшествия тут же выехали сотрудники МВД.
В Бурятии трактор, сорвавшийся в реку, достали местные жители
Происшествия, Фото:
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