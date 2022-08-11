11 августа

10 августа

Популярное

В Улан-Удэ «КамАЗ» насмерть сбил девятилетнего мальчика

В Улан-Удэ «КамАЗ» насмерть сбил девятилетнего мальчика
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Трагедия произошла на придомовой территории

Вчера, 10 августа, в Улан-Удэ погиб девятилетний мальчик. Его насмерть сбил грузовик «КамАЗ».

- В 19:30 водитель автомашины «КамАЗ» 1980 года рождения, следуя от мусорных контейнеров по придомовой территории в районе дома №14 по улице Гагарина, совершил наезд на мальчика 2013 года рождения, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Ребёнок был госпитализирован. От полученных травм он позже скончался в больнице.

Как сообщал «Байкал-Daily», до этого смертельное ДТП, в котором погибли несовершеннолетние, в Бурятии было зафиксировано 1 августа. В Заиграевском районе, в районе Генеральских озёр четверо одноклассников (всем по 16 лет) катались на «Тойоте Лэнд Крузер». В какой-то момент автомобиль перевернулся. Юный водитель погиб на месте. Один из пассажиров скончался на следующий день в детской больнице.

25 июля в селе Орлик 60-летний водитель автомобиля «Тойота Камри» при движении задним ходом во дворе своего дома сбил насмерть двухлетнего внука.

23 июня в Улан-Удэ в результате наезда грузовика погиб семилетний мальчик, катавшийся на велосипеде.

В конце мая в Кяхтинском районе погиб пятилетний мальчик, ехавший в микрогрузовике, за рулём которого был его дядя. Как оказалось, мужчина сел за руль, не имея водительских прав. В пути микрогрузовик перевернулся, ребёнок вылетел из салона, и его насмерть придавило кабиной.

28 мая в Еравнинском районе опрокинулся автомобиль с пятью школьниками. За рулём была 17-летняя девочка. Она скончалась в больнице в Улан-Удэ спустя два дня.  

ДТП смерть

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ с рельсов сходил трамвай
В Улан-Удэ с рельсов сходил трамвай
Происшествия, 11.08.2022
Трамваи простаивали менее часа
В Чите автомобилист протаранил дверь жилого дома.
В Чите автомобилист протаранил дверь жилого дома.
Происшествия, 11.08.2022
Происшествие случилось поздно вечером
В Улан-Удэ «КамАЗ» насмерть сбил девятилетнего мальчика
В Улан-Удэ «КамАЗ» насмерть сбил девятилетнего мальчика
Происшествия, 11.08.2022
Трагедия произошла на придомовой территории
В Бурятии огонь с нелегальной свалки перекинулся на лес
В Бурятии огонь с нелегальной свалки перекинулся на лес
Происшествия, 11.08.2022
Лесной пожар возник недалеко от Гремячинска
В Улан-Удэ угонщику и поджигателю ужесточили наказание
В Улан-Удэ угонщику и поджигателю ужесточили наказание
Происшествия, 11.08.2022
Он угнали машину, чтобы доехать до дома 
В Улан-Удэ за остановкой нашли труп женщины
В Улан-Удэ за остановкой нашли труп женщины
Происшествия, 10.08.2022
Полицейские устанавливают личность погибшей
В Чите сотрудница УФСИН помогла найти грабителя
В Чите сотрудница УФСИН помогла найти грабителя
Происшествия, 10.08.2022
Мужчину собирались поощрить, но он сам всё испортил
Иркутянку отправили за решётку на пять лет за поджог такси
Иркутянку отправили за решётку на пять лет за поджог такси
Происшествия, 10.08.2022
Причинённый таксисту ущерб превысил 40 тысяч рублей
В Иркутской области с рельсов сошёл локомотив
В Иркутской области с рельсов сошёл локомотив
Происшествия, 10.08.2022
При происшествии никто не пострадал
Жителя Бурятии будут судить за попытку заживо сжечь женщину с детьми
Жителя Бурятии будут судить за попытку заживо сжечь женщину с детьми
Происшествия, 10.08.2022
Поджигатель подпёр дверь ломом, а на окнах стояли металлические решётки

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^