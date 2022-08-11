В Улан-Удэ «КамАЗ» насмерть сбил девятилетнего мальчика

Вчера, 10 августа, в Улан-Удэ погиб девятилетний мальчик. Его насмерть сбил грузовик «КамАЗ».
- В 19:30 водитель автомашины «КамАЗ» 1980 года рождения, следуя от мусорных контейнеров по придомовой территории в районе дома №14 по улице Гагарина, совершил наезд на мальчика 2013 года рождения, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Ребёнок был госпитализирован. От полученных травм он позже скончался в больнице.
Как сообщал «Байкал-Daily», до этого смертельное ДТП, в котором погибли несовершеннолетние, в Бурятии было зафиксировано 1 августа. В Заиграевском районе, в районе Генеральских озёр четверо одноклассников (всем по 16 лет) катались на «Тойоте Лэнд Крузер». В какой-то момент автомобиль перевернулся. Юный водитель погиб на месте. Один из пассажиров скончался на следующий день в детской больнице.
25 июля в селе Орлик 60-летний водитель автомобиля «Тойота Камри» при движении задним ходом во дворе своего дома сбил насмерть двухлетнего внука.
23 июня в Улан-Удэ в результате наезда грузовика погиб семилетний мальчик, катавшийся на велосипеде.
В конце мая в Кяхтинском районе погиб пятилетний мальчик, ехавший в микрогрузовике, за рулём которого был его дядя. Как оказалось, мужчина сел за руль, не имея водительских прав. В пути микрогрузовик перевернулся, ребёнок вылетел из салона, и его насмерть придавило кабиной.
28 мая в Еравнинском районе опрокинулся автомобиль с пятью школьниками. За рулём была 17-летняя девочка. Она скончалась в больнице в Улан-Удэ спустя два дня.
28 мая в Еравнинском районе опрокинулся автомобиль с пятью школьниками. За рулём была 17-летняя девочка. Она скончалась в больнице в Улан-Удэ спустя два дня.