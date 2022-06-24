Погибшему ребёнку было семь лет
Вчера, 23 июня, в Улан-Удэ в ДТП погиб семилетний ребёнок, катавшийся на велосипеде. Трагедия произошла в 20:30 на улице Республиканская в микрорайоне Бурвод.
- Водитель микрогрузовика сбил семилетнего мальчика, который находился на проезжей части на велосипеде. В результате ДТП ребёнок скончался на месте происшествия, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
В Госавтоинспекции напомнили, что дети на велосипедах до 14 лет должны ездить в сопровождении взрослых.
Как сообщал «Байкал-Daily», до этого смертельное ДТП, унёсшее жизнь ребёнка, произошло 29 мая в Кяхтинском районе. Погиб пятилетний мальчик, ехавший в микрогрузовике «Тойота», за рулём которого был его дядя. Как оказалось, мужчина сел за руль, не имея водительских прав. В пути микрогрузовик перевернулся, ребёнок вылетел из салона, и его насмерть придавило кабиной. Ещё трое детей попали в больницу.
В мае в Улан-Удэ суд вынес приговор водителю, который насмерть сбил девятилетнего мальчика, катавшегося на велосипеде. Виновник смертельной аварии отправится в колонию-поселение.
В Улан-Удэ насмерть сбили мальчика на велосипеде
Происшествия, Фото:
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