В Бурятии возбудили дело на водителя, погубившего пятилетнего племянника

Сейчас решается вопрос о предъявлении мужчине обвинения и избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.



Состояние трёх пострадавших детей вне опасности, сообщили сегодня в минздраве Бурятии. Сейчас дети уже находятся на амбулаторном лечении.





В Кяхтинском районе Бурятии следователи возбудили уголовное дело на 39-летнего мужчину, по вине которого в ДТП погиб его пятилетний племянник . Он обвиняется по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее смерть человека», сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.По данным следствия, мужчина живёт в селе Энхэ-Тала Кяхтинского района с родителями. Один из родственников уехал на заработки и оставил на хранение во дворе их дома микрогрузовик Toyota ToyoAce. Мужчина регулярно пользовался микрогрузовиком, хоть и не имеет водительских прав.Днём 29 мая мужчина взял с собой малолетнего сына и трёх детей младшего брата, с которыми на микрогрузовике поехал в соседнее село Тамир к знакомому. Через некоторое время он собрался ехать обратно домой. Впятером с детьми они разместились в трёхместной кабине грузовика.На обратном пути на 38-м км автодороги Мурочи – Тамир – Кудара-Сомон водитель не справился с управлением, грузовик съехал с дороги и перевернулся. Один из племянников при опрокидывании машины вылетел наружу, и его придавило кабиной. Пятилетний мальчик погиб на месте.Остальные дети, находившиеся в машине, с различными травмами были в тот же день госпитализированы в больницу.В ходе медицинского освидетельствования установлено, что водитель в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения.