 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

30 мая

29 мая

Популярное

В Бурятии возбудили дело на водителя, погубившего пятилетнего племянника

В Бурятии возбудили дело на водителя, погубившего пятилетнего племянника
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Вылетевшего из микрогрузовика пятилетнего мальчика насмерть придавило кабиной

В Кяхтинском районе Бурятии следователи возбудили уголовное дело на 39-летнего мужчину, по вине которого в ДТП погиб его пятилетний племянник. Он обвиняется по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее смерть человека», сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.

По данным следствия, мужчина живёт в селе Энхэ-Тала Кяхтинского района с родителями. Один из родственников уехал на заработки и оставил на хранение во дворе их дома микрогрузовик Toyota ToyoAce. Мужчина регулярно пользовался микрогрузовиком, хоть и не имеет водительских прав.

Днём 29 мая мужчина взял с собой малолетнего сына и трёх детей младшего брата, с которыми на микрогрузовике поехал в соседнее село Тамир к знакомому. Через некоторое время он собрался ехать обратно домой. Впятером с детьми они разместились в трёхместной кабине грузовика.

На обратном пути на 38-м км автодороги Мурочи – Тамир – Кудара-Сомон водитель не справился с управлением, грузовик съехал с дороги и перевернулся. Один из племянников при опрокидывании машины вылетел наружу, и его придавило кабиной. Пятилетний мальчик погиб на месте.

Остальные дети, находившиеся в машине, с различными травмами были в тот же день госпитализированы в больницу.

В ходе медицинского освидетельствования установлено, что водитель в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения.

Сейчас решается вопрос о предъявлении мужчине обвинения и избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Состояние трёх пострадавших детей вне опасности, сообщили сегодня в минздраве Бурятии. Сейчас дети уже находятся на амбулаторном лечении.

ДТП смерть уголовное дело

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии возбудили дело на водителя, погубившего пятилетнего племянника
В Бурятии возбудили дело на водителя, погубившего пятилетнего племянника
Происшествия, 30.05.2022
Вылетевшего из микрогрузовика пятилетнего мальчика насмерть придавило кабиной
В Бурятии школьница, опрокинувшая автомобиль, скончалась в больнице
В Бурятии школьница, опрокинувшая автомобиль, скончалась в больнице
Происшествия, 30.05.2022
Умерла 17-летняя девочка, которая попала в ДТП с друзьями
В Бурятии пятилетний ребёнок погиб по вине пьяного водителя
В Бурятии пятилетний ребёнок погиб по вине пьяного водителя
Происшествия, 30.05.2022
В выходные в республике произошло несколько смертельных ДТП
В Улан-Удэ бьют тревогу из-за ДТП с электросамокатами
В Улан-Удэ бьют тревогу из-за ДТП с электросамокатами
Происшествия, 30.05.2022
Первые ДТП с участием электросамокатов зарегистрированы в столице Бурятии
В Бурятии растёт число корыстных преступлений
В Бурятии растёт число корыстных преступлений
Происшествия, 30.05.2022
Наибольшее количество преступлений зарегистрировано в Улан-Удэ и семи районах республики 
Стали известны подробности смертельной аварии в Бурятии
Стали известны подробности смертельной аварии в Бурятии
Происшествия, 29.05.2022
В момент ДТП в салоне микрогрузовика находились четверо детей
В селе Бурятии потушили крупный пожар
В селе Бурятии потушили крупный пожар
Происшествия, 29.05.2022
Огнём уничтожены надворные постройки
В Бурятии мужчина спас соседей во время ночного пожара
В Бурятии мужчина спас соседей во время ночного пожара
Происшествия, 29.05.2022
В результате пожара дом полностью выгорел изнутри, огнём уничтожены веранда и надворные постройки
В Бурятии спасли застрявших на острове «робинзонов»
В Бурятии спасли застрявших на острове «робинзонов»
Происшествия, 28.05.2022
Резиновую лодку, на которой плыли мужчины, унесло течением
Порезавший полицейского житель Бурятии перед этим убил коров и угрожал людям
Порезавший полицейского житель Бурятии перед этим убил коров и угрожал людям
Происшествия, 28.05.2022
Психбольной нанёс несколько ножевых ранений полицейскому после неудачной попытки бегства
Глава Бурятии поручил выслать вертолёт за пострадавшими в ДТП школьниками
Глава Бурятии поручил выслать вертолёт за пострадавшими в ДТП школьниками
Происшествия, 28.05.2022
Пятерых школьников, перевернувшихся на машине, перевезут в Улан-Удэ

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^