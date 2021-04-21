В Улан-Удэ собаки сильно покусали двух мальчиков

С начала апреля домашние собаки покусали семь человек
Несмотря на резкое повышение штрафов, на предупреждения и просьбы улан-удэнцы всё равно не следят за своими питомцами и отпускают их на улицы без сопровождения. Только в апреле в разных районах города домашние собаки укусили семь детей и взрослых, сообщили в комитете городского хозяйства.
Вчера, 20 апреля, в ДНТ «Перспектива» домашняя собака сильно покусала 12-летнего мальчика. Если говорить сухими медицинскими терминами, то это «множественные укушенные раны обоих бёдер задней поверхности с захватом ягодиц».
9 апреля на улице Залесная в микрорайоне Комушка собака напала на 13-мальчика. Он был доставлен в детскую республиканскую клиническую больницу с укусами правой кисти, левого плеча и левой голени.
На хозяина собаки в ДНТ «Перспектива» сразу же были составлены протоколы об административных правонарушениях.
На еженедельном планерном совещании мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков поручил усилить работу по недопущению нападений хозяйских собак на горожан в связи с увеличением числа обращений. Заместитель мэра – председатель комитета городского хозяйства Сергей Гашев в своём докладе отметил, что по всем случаем нападений сразу же выезжают представители управления административного контроля и районных администраций. Они на месте составляют административные протоколы за нападение домашних животных на человека, за нарушение правил выгула и регистрации. С 1 января по данным статьям составлено 335 протоколов, административные комиссии наложили штрафов на общую сумму 513 600 рублей.
С 1 марта по настоящее время служба отлова поймала 840 безнадзорных животных: по Октябрьскому району – 161, по Советскому району – 245, по Железнодорожному – 434. Работу ведёт ООО «Байкалагроветторг». На сегодня в прежнюю среду после стерилизации и кастрации выпущено 617 собак. 33 бездомные собаки нашли себе хозяев.
Факт наличия слабых сторон в законе об ответственном обращении с животными признали мэры 16 городов России. Стаи собак продолжают нападать, даже если все особи прошли стерилизацию и вакцинацию и на момент выпуска из приюта не проявляли немотивированную агрессию. Мэры поддержали предложение администрации Улан-Удэ изменить закон об ответственном обращении с животными. Результаты опроса руководства муниципалитетов направлены в региональные правительство. Большинство опрошенных руководителей полагает, что в России необходимо ввести обязательную регистрацию домашних животных. Некоторые, помимо этого, считают нужным ввести налог на содержание собак и их обязательную стерилизацию.
Ранее была озвучена информация о том, что по анализу районных администраций в Улан-Удэ находится более четырёх тысяч бездомных собак.
– Это примерное количество. Учитывая репродукционный цикл животных, численность к концу года может составить более 12 тысяч особей. Из-за миграции животных из соседних муниципальных образований может быть ещё прирост. Соответственно, возможны нападения на горожан, – отметил председатель комитета городского хозяйства Сергей Гашев.
Служба отлова работает по заявительной системе, то есть нужно обратиться с 8.00 до 18.00 по тел. 603-630, 8-983-42-99-807, 313-314 с фактами и адресами нахождения безнадзорных животных. Переданные в приюты животные, имеющие на ошейниках или иных предметах сведения о владельцах, подлежат возврату владельцам указанных животных.
Как сообщал «Байкал-Daily», 14 апреля в Улан-Удэ собака, прикормленная бабушками, напала на 14-летнюю школьницу.
За несколько дней до этого собаки напали на мальчика и женщину. Очевидцы рассказывали, что женщину собаки уронили и катали по земле, а мальчик сильно испугался.
22-23 марта в Улан-Удэ собаки искусали трёх мальчиков, один из которых играл в прятки.
В середине марта в СНТ «Пищевик» на женщину, которая пришла на приём к «народной целительнице», напала хозяйская собака. Также в прошлом месяце бойцовская собака, которую владелец вывел на прогулку, едва не загрызла 56-летнего врача-стоматолога.
В Москве до сих пор находится на лечении 20-летняя девушка, которую в конце прошлого года, собаки терзали в микрорайоне Забайкальский.
В начале апреля шокирующая трагедия произошла в улусе Шэнэ-Буса Заиграевского района. 80-летняя женщина умерла страшной смертью – её насмерть загрызли собаки. Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая смерть человека».
В Улан-Удэ собаки сильно покусали двух мальчиков
Происшествия, Фото:
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