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16 марта

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В Улан-Удэ собака напала на клиентку целительницы

В Улан-Удэ собака напала на клиентку целительницы
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Очередное нападение собаки зафиксировано в садоводческом товариществе

В Октябрьском районе Улан-Удэ, в СНТ «Пищевик» женщину укусила хозяйская собака. Владелица собаки живёт этом же товариществе, сообщили в мэрии.

- Утром 15 марта потерпевшая пришла в гости к женщине, которая называет себя знахаркой, народной целительницей – хозяйке собаки. Она открыла дверь и запустила женщину. Тогда собака, находившаяся во дворе, напала на женщину, укусила за ногу. Хозяйка собаки оказала первую помощь, затем хозяева собаки отвезли потерпевшую в медпункт, - рассказал начальник управления административного контроля Владимир Мушталев.

Пока на «знахарку» составлен протокол за отсутствие регистрации домашнего животного. Материалы дела направлены на рассмотрение в административную комиссию Октябрьского района, штраф составляет от 3 до 5 тысяч рублей. Протокол об административном правонарушении за допущение домашнего животного на человека будет составлен при предъявлении медицинской справки.

На прошлой неделе две хозяйских собаки напали на людей: в одном случае пострадала 10-летняя девочка, в другом 56-летний врач-стоматолог.

Сейчас за нападение на людей, самовыгул собак владельцам грозят административные штрафы, которые выросли с 500 рублей до 5000. С 8 февраля вступили в законную силу изменения в республиканский закон «Об административных правонарушениях». С момента вступления в силу поправок, предусматривающих увеличение штрафных санкций, наложено штрафов на хозяев собак по новым санкциям на сумму более 130 000 рублей.

С жалобами на нарушения правил выгула домашних животных можно обратиться в управление административного контроля комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ по телефонам 37-72-52, 37-72-48 – по Советскому району, 23-05-80 – по Железнодорожному району, 23-04-10 – по Октябрьскому району.
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