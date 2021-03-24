В Улан-Удэ собаки покусали трёх мальчиков

Одного из детей покусали, когда он играл в прятки
За последние два дня в Улан-Удэ собаки напали на трёх детей, сообщили в администрации города.
Вчера укусили восьмилетнего мальчика в 111 микрорайоне вблизи дома №15. Ребёнок около 16 часов пошёл на прогулку. С друзьями он играл в прятки. Когда мальчик спрятался за домом, на него напала собака, укусив за колено.
Сразу же была вызвана скорая, рану обработали. Мальчик отпущен домой.
На место выехали специалисты комитета городского хозяйства, администрации Октябрьского района, управления административного контроля, а также сотрудники ООО «Байкалагроветторг» - фирмы, занимающейся отловом собак. Они нашли трёх собак без владельцев, на животных есть неснимаемые бирки. Местные жители рассказали, что эти собаки живут во дворе дома долгое время, а агрессию не проявляли.
22 марта в ДНТ «Радуга» хозяйская собака открыла лапой задвижку вольера и напала на соседского 10-летнего мальчика, который вошёл в ограду. Ребёнка доставили в больницу с переломом кисти. Владельцам собаки грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей за допущение нападения домашнего животного на человека.
В микрорайоне Дивизионный, возле ДК «Современник», 22 марта бродячая собака напала на 11-летнего мальчика. Ребёнка доставили в больницу с незначительными травмами, позже он был отправлен домой.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно также были случаи нападения собак на улан-удэнцев. На прошлой неделе в СНТ «Пищевик» на женщину, которая пришла на приём к «народной целительнице», напала хозяйская собака. В середине марта бойцовская собака, которую владелец вывел на прогулку, едва не загрызла 56-летнего врача-стоматолога.
Сейчас за нападение на людей, самовыгул собак владельцам грозят административные штрафы, которые в феврале выросли с 500 рублей до 5000.
В феврале комитет городского хозяйства заключил договор с ООО «Байкалветторг» на отлов 4798 собак. За этот период поступило 473 заявки, которые были своевременно отработаны, отловлено 390 собак. В Октябрьском районе – 99, в Советском – 112, в Железнодорожном – 179.
- Начался выпуск особей, в естественную среду обитания была отпущена 101 собака. Одна агрессивная собака передана в приют на содержание. Новым владельцам передано 10 животных, - сообщил заместитель мэра – председатель комитета городского хозяйства Сергей Гашев.
С жалобами на нарушения правил выгула домашних животных можно обратиться в управление административного контроля комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ по телефонам: Советский район: 21-37-21, 8-902-530-17-08, Октябрьский район: 37-72-48, Железнодорожный район: 23-05-80.
В Улан-Удэ собаки покусали трёх мальчиков
Происшествия, Фото:
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