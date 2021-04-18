Много людей по всему миру переживают за её здоровье
Пострадавшей от собак улан-удэнке отправили посылку из Шотландии. Об этом сообщили её близкие в соцсети.
- Спасибо! Так много людей по всему миру переживают за её здоровье, - отметили они.
Ранее из Шотландии уже два раза приходили открытки со словами поддержки.
Кроме того, близкие девушки сообщили, что вчера к ней в больницу приезжали глава Бурятии Алексей Цыденов и глава полпредства Бурятии в Москве Игорь Зураев.
Как сообщал «Байкал-Daily», страшный инцидент произошёл 23 декабря прошлого года, когда на неё в микрорайоне Забайкальский напала стая собак. Они буквально растерзали девушку, почти не оставив живого места. Особенно сильно пострадало лицо. Сейчас жительница Улан-Удэ проходит лечение в Москве, куда её перевезли спецбортом.
Сначала девушка лежала в столичной больнице одна, затем к ней приехала мама.
Искусанной собаками улан-удэнке отправили посылку из Шотландии
Общество, Фото:
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