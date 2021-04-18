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Искусанной собаками улан-удэнке отправили посылку из Шотландии

Искусанной собаками улан-удэнке отправили посылку из Шотландии
Общество,  Фото:instagram.com
Много людей по всему миру переживают за её здоровье

Пострадавшей от собак улан-удэнке отправили посылку из Шотландии. Об этом сообщили её близкие в соцсети.

- Спасибо! Так много людей по всему миру переживают за её здоровье, - отметили они.

Ранее из Шотландии уже два раза приходили открытки со словами поддержки.

Кроме того, близкие девушки сообщили, что вчера к ней в больницу приезжали глава Бурятии Алексей Цыденов и глава полпредства Бурятии в Москве Игорь Зураев.

Как сообщал «Байкал-Daily», страшный инцидент произошёл 23 декабря прошлого года, когда на неё в микрорайоне Забайкальский напала стая собак. Они буквально растерзали девушку, почти не оставив живого места. Особенно сильно пострадало лицо. Сейчас жительница Улан-Удэ проходит лечение в Москве, куда её перевезли спецбортом.

Сначала девушка лежала в столичной больнице одна, затем к ней приехала мама.


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