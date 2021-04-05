Собаки, от которых мучительной смертью умерла женщина, скрываются в лесу
Как сообщал «Байкал-Daily», утром 4 апреля возле дома в улусе Шэнэ-Буса Заиграевского района Бурятии нашли тело 80-летней женщины, изгрызенное собаками. Изначально была версия, что собаки обглодали тело уже после смерти пенсионерки. Но сейчас выяснилось, что это не так, и собаки и заживо загрызли несчастную женщину.
- В ходе судебно-медицинского исследования установлено, что укусы животных прижизненные, их причинение повлекло наступление травматического, геморрагического шока и смерть, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
Бабушка проживала в селе Шэнэ Буса одна. Один из её сыновей жил рядом и каждое утро проведывал мать. Последний раз они виделись субботним вечером. Следующим утром сын вновь пришёл в гости, но дом пустовал. На задворках мужчина обнаружил останки матери.
Затем сюда прибыла следственно-оперативная группа. Когда один из полицейских обследовал прилегающую местность, на него из подворотни бросились четыре крупных пса без ошейников и чипов. Сотрудник открыл по ним огонь и ранил одну из собак, после чего свора скрылась в ближайшем лесу.
Сейчас вокруг села организованы поиски этих собак.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая смерть человека».
- Распространение бродячих собак в населённых пунктах и их нападение на людей говорит о ненадлежащей организации работы органов местного самоуправления в сфере обращения с бездомными животными. В связи с этим по данному факту возбуждено уголовное дело, - пояснили в следственном управлении.
К месту происшествия выехал и. о. руководителя следственного управления Следственного комитета по Бурятии Сергей Базаров. Он будет координировать работу следственно-оперативной группы. В администрации района состоится совещание администрации по вопросам обеспечения безопасности граждан от нападения бездомных животных.
В Бурятии стая собак заживо загрызла пенсионерку
Происшествия, Фото:
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