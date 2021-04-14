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В Улан-Удэ школьницу покусала собака, которую прикормили бабушки

В Улан-Удэ школьницу покусала собака, которую прикормили бабушки
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Агрессивная собака, которая прижилась во дворе многоквартирного дома, не впервые кидается на людей

Сегодня, 14 апреля, в Улан-Удэ произошло очередное нападение собаки на человека. На улице Чертенкова бездомная биркованная собака укусила 16-летнюю школьницу.

Девочка возвращалась домой с уроков из гимназии №14. По дороге зашла за посылкой на почту, которая находится в доме №51 на Чертенкова. На выходе из здания на школьницу и набросилась собака.

- Собака лежала на тротуаре. Дочка её обходила, когда собака резко подскочила и налетела. Она не лаяла, ничего, а сразу укусила. У ребёнка сильный укус на ноге, ниже колена сзади. Остались следы от всех зубов, - рассказала мама пострадавшей девочки.

Школьница сильно испугалась. По словам матери, дочь пришла домой вся в слезах. Тем более что прошлым летом на неё уже нападала собака.

Сейчас девочка уехала в травмпункт для получения медпомощи.

Рыжая собака, которая напала на школьницу, местным жителям хорошо известна. Она давно живёт у дома №51. Собаку прикормили местные бабушки, с тех пор они постоянно выносят ей еду. Три года назад собаку отловили, стерилизовали и выпустили обратно. С тех пор она не раз кидалась на людей. Сперва только на пьяных мужчин, затем уже и на женщин, а теперь и на подростков. Так, она несколько раз бросалась на маму школьницы, которая пострадала сегодня. Нормально собака ведёт себя только с бабушками, которые её кормят.

- Мы не один раз разговаривали с ними. Я им говорила: «Вы разве не понимаете, что делаете, когда прикармливаете собак?» Когда течка начинается, собаки идут со всех сторон. У нас по 16, по 20 собак ходит. Они говорят: «Ну мы же одну только кормим». И они всё равно продолжают выносить корм. То, что собака налетает на людей, а они видят это, - это для них в порядке нормы, - говорит женщина.

Служба отлова приняла заявку. «Собаку должны поймать в течение суток», - сообщили в комитете городского хозяйства. Обратно агрессивное животное не должны выпустить, теперь её планируют поместить в приют.

Отметим, в этом же дворе живёт ещё одна бездомная и стерилизованная собака, но в отличие от этой, безобидная.

Как сообщал «Байкал-Daily», на днях в Улан-Удэ собаки напали на мальчика и женщину. Очевидцы рассказывали, что женщину собаки уронили и катали по земле, а мальчик сильно испугался.

Вообще же, в Бурятии произошёл ряд резонансных инцидентов. Самые известные связаны с посёлком Забайкальский, где зимой собаки едва не растерзали заживо 20-летнюю девушку, искусав до костей и обезобразив лицо. Улан-удэнку спецбортом доставили в Москву, где ей предстоит длительное лечение. Так, сегодня прошла операция по восстановлению носа.

Ещё один мальчик, сильно пострадавший от собак в том же Забайкальском спустя короткое время, также прошёл лечение в Москве. Недавно он вернулся в Улан-Удэ.

22-23 марта в Улан-Удэ собаки искусали трёх мальчиков.

В середине марта в СНТ «Пищевик» на женщину, которая пришла на приём к «народной целительнице», напала хозяйская собака. Также в прошлом месяце бойцовская собака, которую владелец вывел на прогулку, едва не загрызла 56-летнего врача-стоматолога.

На прошлой неделе шокирующая трагедия произошла в улусе Шэнэ-Буса Заиграевского района. 80-летняя женщина умерла страшной смертью – её насмерть загрызли собаки. Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая смерть человека».


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