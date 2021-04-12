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В Улан-Удэ собаки напали на женщину, катая её по земле

В Улан-Удэ собаки напали на женщину, катая её по земле
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Домашние собаки напали на ребёнка и на женщину

На днях в Instagram-паблике anonim03_uu улан-удэнка рассказала об очередном случае нападения собак. Домашние агрессивные собаки напали на девятилетнего ребёнка и на женщину. По словам автора поста, инцидент произошёл на перекрёстке улиц Чудская и Северная.

- Ребёнок 9 лет пошёл в магазин на соседней улице, и на него напала собака, которая выбежала из-под ворот одного из домов. Потрепала за штаны. Напугала. Хорошо, что не прокусила брюки. Пришёл, плачет. Испугался очень. Я пошла смотреть, чья это собака, и навстречу идёт женщина. Вся в грязи, говорит, что на неё эта же собака напала, уронила и катала по земле. Благо, люди на мимо проезжающей машине отбили, - написала мама пострадавшего мальчика.

Женщина возмущена тем, что злых псов выпустили за ограду: «Зачем выпускать собак на улицу, если они проявляют агрессию к посторонним? Держите их дома, на привязки или во дворе без доступа на общественную территорию!».

Многие посоветовали обратиться в полицию и написать заявление о нападении: «Заявление написали бы коллективное, на хозяев что б приняли меры», «Уголовку пора вводить и тупых любителей собак садить! У некоторых мозг вообще отсутствует.

Другие ищут варианты, как обезопасить себя в подобном случае. Оказалось, что многие готовы на решительные меры: «Да я уже думаю купить пистолет, хотя бы пневмат, и собой его буду носить», «Стрелять надо их», «В утиль мясо на шашлык шкуру в унты» (отметим, всё же подобное обращение с животными незаконно – ред.).

В комментариях ещё одна улан-удэка рассказала, как её напугала собака. Инцидент также произошёл недавно в посёлке Горький. Местная жительница шла на остановку, когда в проулке на неё залаяла собака и припугнула страшным оскалом. Женщина перепугалась. Однако вскоре раздался резкий хохот нескольких подростков и одного взрослого.

«Это было что? Картина, что люди пугаются, готовы бежать сломя голову и не знаю, что ещё, видимо, очень веселит. И собака одного из них», - написала подписчица.

Как сообщал «Байкал-Daily», в последнее время в Бурятии участились случаи нападения собак на людей. Резонансный случай произошёл в конце прошлого года. Тогда в посёлке Забайкальский серьёзно пострадала 20-летняя улан-удэнка. Животные буквально разодрали ей лицо, оставив лишь одни глазницы. Сейчас девушка проходит лечение в Москве, куда её срочно доставили спецбортом.

Затем собаки напали на мальчика, искусав его с головы до ног.  Он также проходил лечение в столице России, недавно вернувшись в Улан-Удэ.

22-23 марта в Улан-Удэ собаки искусали трёх мальчиков. В одном случае напала домашняя собака.

В середине марта в СНТ «Пищевик» на женщину, которая пришла на приём к «народной целительнице», напала хозяйская собака. Также в прошлом месяце бойцовская собака, которую владелец вывел на прогулку, едва не загрызла 56-летнего врача-стоматолога.

На прошлой неделе шокирующая трагедия произошла в улусе Шэнэ-Буса Заиграевского района. 80-летняя женщина умерла страшной смертью – её насмерть загрызли собаки. Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая смерть человека».


собаки
 
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