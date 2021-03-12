В Улан-Удэ бойцовская собака едва не загрызла стоматолога

Накануне в Улан-Удэ произошло два нападения домашних собак на людей, сообщили в комитете городского хозяйства. В одном случае пострадал ребёнок, в другом бойцовская домашняя собака едва не загрызла мужчину.
Утром 11 марта 56-летний врач-стоматолог шёл на работу в поликлинику по ул. Павлова. Возле дома №3 на него неожиданно сзади напала бойцовская собака, которая разорвала куртку и прокусила руку. Мужчина отбивался от собаки десять минут. В этот момент рядом не было прохожих, кто смог бы ему помочь.
Как оказалось, поблизости находился хозяин собаки, который был сильно пьян и не отзывал животное. Отбившись от собаки, пострадавший смог снять видео, как хозяин заходит к себе домой, после сразу обратился в травмпункт. Данным происшествием в настоящее время занимается полиция.
Также 11 марта на улице Любови Шевцовой в посёлке Матросова собака, выбежавшая с ограды дома, напала на 10-летнюю девочку, проживающую на соседней улице. Собака покусала ноги и правую руку. Девочка после осмотра врачами отпущена на амбулаторное лечение.
Данным происшествием также занимаются правоохранительные органы.
В Улан-Удэ за самовыгул собак недавно стали выписывают более высокие штрафы. С 8 февраля в законную силу изменения в республиканский закон «Об административных правонарушениях». Теперь за нарушение правил выгула животных, порядка регистрации или нападение домашнего животного или собаки из приюта с причинением вреда здоровью гражданам грозит административный штраф в размере от 3000 до 5000 рублей.
С декабря 2020-го по март 2021 года управление административного контроля в ходе мобильных рейдов составило 316 протоколов. Из них административные комиссии рассмотрено 302 протокола, наложено штрафов на сумму 264 600 рублей. В том числе за допущение нападения домашнего животного на человека рассмотрено 10 протоколов, наложено штрафов на сумму 21 500 рублей.
С 8 февраля, с момента вступления в силу изменений, предусматривающих увеличение штрафных санкций, рассмотрено 44 протокола и наложено штрафов по новым санкциям на сумму 130 тысяч рублей.
С 1 марта в Улан-Удэ отловом собак занимается ООО «Байкалагроветторг» по отлову безнадзорных животных. Компания работает по заявительной системе, то есть нужно обратиться с 8 до 18 часов по тел. 603-630, 8-983-42-99-807, 313-314 с фактами и адресами нахождения безнадзорных животных.
Самый страшный из происшествий произошёл 23 декабря 2020 года в посёлке Забайкальский в Улан-Удэ. Собаки напали на 20-летнюю девушку. Псы повалили её на землю, сильно искусали и обезобразили лицо. Горожанка проходит лечение в Москве.
В тот же день стая собак в Забайкальском напала на 9-летнего мальчика. После осмотра врачей школьник был отпущен домой.
24 декабря 2020 года на школьницу напал домашний алабай на Комушке в Улан-Удэ. Девушку также госпитализировали с укусами.
Также в посёлке Забайкальский в Улан-Удэ собаки набросились на ребёнка 12 января. Его искусали с ног до головы, пока псов с трудом не отогнал пожилой прохожий. Мальчик лечится в Москве.
22 января на Мелькомбинате на двоих детей напал домашний алабай. Одного из детей госпитализировали, другому оказали помощь и отпустили домой.
26 января собаки покусали девятилетнюю девочку в том же злополучном микрорайоне Забайкальский. Ребёнка увезла «скорая помощь». Девочка поступила в медучреждение с укушенными ранами волосистой части головы и бедра.
В начале февраля домашняя собака набросилась на свою 80-летнюю хозяйку. У пострадавшей зафиксирована рана левой кисти с повреждением сухожилий четвёртого пальца, а также было подозрение на перелом костей левого запястья.
9 марта безнадзорная биркованная собака напала на 21-летнюю девушку на улице Дальневосточная в микрорайоне Комушка. Пёс порвал куртку, джинсы и укусил горожанку за ногу.