В Улан-Удэ бойцовская собака едва не загрызла стоматолога

Как оказалось, поблизости находился хозяин собаки, который был сильно пьян и не отзывал животное. Отбившись от собаки, пострадавший смог снять видео, как хозяин заходит к себе домой, после сразу обратился в травмпункт. Данным происшествием в настоящее время занимается полиция.





















Также 11 марта на улице Любови Шевцовой в посёлке Матросова собака, выбежавшая с ограды дома, напала на 10-летнюю девочку, проживающую на соседней улице. Собака покусала ноги и правую руку. Девочка после осмотра врачами отпущена на амбулаторное лечение.











