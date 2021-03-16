В центре Улан-Удэ автобус сбил подростка

Сегодня в Улан-Удэ произошло ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода.
По предварительным данным, около 12 часов дня водитель автобуса, следуя по улице Советская, совершил наезд на 14-летнего подростка. Юный пешеход переходил проезжую часть в неположенном месте.
Подросток доставлен в медицинское учреждение. Он получил ушибы и закрытую черепно-мозговую травму.
В автобусе был один пассажир, он не пострадал, сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
Ранее в Бурятии была зафиксирована череда наездов на пешеходов.
27 февраля на улице Боевая «Тойота» наехала на 14-летнего подростка, который переходил дорогу по «зебре».
23 февраля возле вокзала пьяный водитель «Лексуса», угнавший этот автомобиль, насмерть сбил 16-летних парня и девушку – троюродных брата и сестру. Они также шли по пешеходному переходу.
В тот же день вечером на остановке «Лицей» пенсионерка оступилась, попала под маршрутку и погибла.
2 марта на улице Бабушкина погибла 52-летняя женщина, побежавшая по «зебре», но на красный сигнал светофора. Она попала под колёса «Лексуса», отлетела на трамвайные пути и получила смертельные травмы.
2 марта в Кижинге на нерегулируемом пешеходном переходе была сбита 17-летняя школьница.
4 марта на улице Бограда в Улан-Удэ сбили 18-летнюю девушку, и тоже на «зебре».