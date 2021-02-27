 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

27 февраля

26 февраля

Популярное

В Улан-Удэ на «зебре» автомобиль наехал на мальчика

В Улан-Удэ на «зебре» автомобиль наехал на мальчика
Происшествия, 
Наезд произошёл в субботу утром

Сегодня, 27 февраля, в Улан-Удэ зафиксирован очередной наезд на юного пешехода. ДТП произошло около 10 часов утра на улице Боевая. Автомобиль наехал на 14-летнего подростка, переходившего дорогу по «зебре».

- 40-летний водитель автомобиля «Тойота Надя», следуя по улице Боевая, на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода 2006 года рождения, - сообщили «Байкал-Dailу» в УГИБДД по Бурятии.

 

В результате ДТП мальчик получил травму. После осмотра медиками он отпущен домой.

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как сообщал «Байкал-Dailу», 23 февраля в Улан-Удэ на пешеходном переходе пьяный водитель «Лексуса», угнавший этот автомобиль, насмерть сбил 16-летних парня и девушку – троюродных брата и сестру.

Госавтоинспекция Бурятии напомнила водителям о необходимости снижения скорости при приближении к пешеходным переходам.

- Помните, что вы обязаны уступить дорогу пешеходу. Пешеходов призываем к внимательности на проезжей части. Перед переходом дороги остановитесь, посмотрите по сторонам и убедитесь, что все транспортные средства остановились и пропускают вас, - просят в УГИБДД по Бурятии. 
ДТП
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутской области подростки обкидали поезд камнями
В Иркутской области подростки обкидали поезд камнями
Происшествия, 27.02.2021
Подростки заявили, что «развлекались»
В Бурятии частично сгорел жилой дом
В Бурятии частично сгорел жилой дом
Происшествия, 27.02.2021
Пожар произошёл в Иволгинском районе
В Бурятии задержанный с оружием мужчина заявил, что патроны нашёл
В Бурятии задержанный с оружием мужчина заявил, что патроны нашёл
Происшествия, 27.02.2021
Ружьё мужчине досталось от умершего родственника
В ДТП под Ангарском погибли два человека
В ДТП под Ангарском погибли два человека
Происшествия, 27.02.2021
Крупное ДТП произошло возле железнодорожной станции
В Улан-Удэ горячую воду в 10 домах и детсаду отключали дважды
В Улан-Удэ горячую воду в 10 домах и детсаду отключали дважды
Происшествия, 27.02.2021
Утечка на трубопроводе возникла два раза
В феврале собаки покусали 19 жителей Бурятии
В феврале собаки покусали 19 жителей Бурятии
Происшествия, 27.02.2021
Власти считают, что нападений было в разы больше
Поскользнувшийся подросток взволновал улан-удэнцев
Поскользнувшийся подросток взволновал улан-удэнцев
Происшествия, 26.02.2021
Информация о сбитом подростке не подтвердилась
В Улан-Удэ пропала ещё одна девушка
В Улан-Удэ пропала ещё одна девушка
Происшествия, 26.02.2021
Исчезнувшей девушке всего 17 лет
В Улан-Удэ ищут свидетелей смертельного наезда на подростков
В Улан-Удэ ищут свидетелей смертельного наезда на подростков
Происшествия, 26.02.2021
За помощью к очевидцам обратились следователи
В Бурятии три автомобиля попали в снежный плен
В Бурятии три автомобиля попали в снежный плен
Происшествия, 26.02.2021
В застрявших машинах находились девять человек

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^