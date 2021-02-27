В Улан-Удэ на «зебре» автомобиль наехал на мальчика









В результате ДТП мальчик получил травму. После осмотра медиками он отпущен домой.



Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.



Как сообщал «Байкал-Dailу», 23 февраля в Улан-Удэ на пешеходном переходе пьяный водитель «Лексуса», угнавший этот автомобиль,



Госавтоинспекция Бурятии напомнила водителям о необходимости снижения скорости при приближении к пешеходным переходам.



- Помните, что вы обязаны уступить дорогу пешеходу. Пешеходов призываем к внимательности на проезжей части. Перед переходом дороги остановитесь, посмотрите по сторонам и убедитесь, что все транспортные средства остановились и пропускают вас, - просят в УГИБДД по Бурятии.

В результате ДТП мальчик получил травму. После осмотра медиками он отпущен домой.Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.Как сообщал «Байкал-Dailу», 23 февраля в Улан-Удэ на пешеходном переходе пьяный водитель «Лексуса», угнавший этот автомобиль, насмерть сбил 16-летних парня и девушку – троюродных брата и сестру.Госавтоинспекция Бурятии напомнила водителям о необходимости снижения скорости при приближении к пешеходным переходам.- Помните, что вы обязаны уступить дорогу пешеходу. Пешеходов призываем к внимательности на проезжей части. Перед переходом дороги остановитесь, посмотрите по сторонам и убедитесь, что все транспортные средства остановились и пропускают вас, - просят в УГИБДД по Бурятии.

Сегодня, 27 февраля, в Улан-Удэ зафиксирован очередной наезд на юного пешехода. ДТП произошло около 10 часов утра на улице Боевая. Автомобиль наехал на 14-летнего подростка, переходившего дорогу по «зебре».- 40-летний водитель автомобиля «Тойота Надя», следуя по улице Боевая, на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода 2006 года рождения, - сообщили «Байкал-Dailу» в УГИБДД по Бурятии.