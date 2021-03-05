В столице Бурятии произошёл очередной наезд на пешехода на «зебре»
В Улан-Удэ продолжается череда наездов на пешеходов. Утром 4 марта на улице Бограда на нерегулируемом пешеходном переходе пострадала 18-летняя девушка. Её сбил 45-летний водитель автомобиля «Тойота Королла».
- В результате ДТП студентка с травмами госпитализирована в БСМП, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», 2 марта на улице Бабушкина погибла 52-летняя женщина, побежавшая по «зебре», но красный сигнал светофора. Она попала под колёса «Лексуса», отлетела на трамвайные пути и получила смертельные травмы.
2 марта в Кижинге на нерегулируемом пешеходном переходе была сбита 17-летняя школьница.
27 февраля на улице Боевая «Тойота» наехала на 14-летнего подростка, который переходил дорогу по «зебре».
23 февраля возле вокзала пьяный водитель «Лексуса», угнавший этот автомобиль, насмерть сбил 16-летних парня и девушку – троюродных брата и сестру. Они также шли по пешеходному переходу. Следователи ищут свидетелей трагедии.
В тот же день вечером на остановке «Лицей» пенсионерка оступилась, попала под маршрутку и погибла.
В Улан-Удэ на «зебре» сбили студентку
Происшествия, Фото:
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